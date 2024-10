DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 22. Oktober

=== *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, September 09:35 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede auf dem Deutschen Arbeitgebertag, Berlin 09:50 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Präsident der Bundesnetzagentur, Müller, Vizevorsitzender der Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber, Bahke, Pressestatement zur abgeschlossenen Genehmigung des Aufbaus des Wasserstoffkernnetzes, Berlin 10:50 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Wirtschaftsweise Grimm, Interview und Panel auf dem Deutschen Arbeitgebertag, Berlin *** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen (2. Veröffentlichung) 2023 *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 2Q 11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Pk zum Vermögensbarometer 2024 *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 11:30 DE/Auktion neuer Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2026 im Volumen von 5 Mrd EUR (Kuponfestlegung Montag) *** 12:30 US/3M Co, Ergebnis 3Q *** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 3Q *** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q *** 13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q 13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q *** 15:00 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Weltwirtschaftsausblick *** 15:15 US/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede an der Harvard University *** 16:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Interview mit Bloomberg TV 16:00 DE/Bundeskanzler Scholz, finnischer Präsident Stubb, Statements vor Gespräch, Berlin *** 16:15 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Globaler Finanzstabilitätsbericht *** 16:30 US/US-Finanzministerin Yellen, Pressekonferenz zu Beginn der Jahrestagung von IWF und Weltbank *** 17:00 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Interview bei Zentralbankseminar der New York Fed *** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 3Q *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q *** 18:00 FR/Vivendi SE, Ergebnis 3Q *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q *** 21:15 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu grenzüberschreitendem Zahlungsverkehr *** 22:00 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Seminar der Columbia University 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q - DE/Bundesdigitalminister Wissing, Digital-Gipfel, Frankfurt - CH/Givaudan SA, Beginn Investorentag (bis 23.10.) - US/Bloomberg, Global Regulatory Forum mit EZB-Ratsmitgliedern Knot und Holzmann, BoE-Gouverneur Bailey und SEC-Chef Gensler ===

