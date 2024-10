DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - PBoC stützt in China

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien zeigt sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz. Während die chinesischen Börsen mit Verspätung von der Zinssenkung der chinesischen Zentralbank am Montag gestützt werden, drücken Gewinnmitnahmen den australischen Aktienmarkt tief ins Minus. In Tokio veranlasst die anstehende Parlamentswahl in Japan die Anleger zum Rückzug aus Aktien.

Der japanische Leitindex Nikkei-225 fällt um 1,4 Prozent. Selbst der etwas schwächere Yen, der normalerweise die Aktien exportorientierter Unternehmen stützen sollte, vermag den Fall des Index nicht zu bremsen. Der Yen gibt nach Angaben von Händlern nach, weil Anleger zweifelten, dass die Bank of Japan (BoJ) die Zinsen weiter erhöhen könne. Die nächste Zinssitzung der BoJ findet noch im Oktober statt.

In Schanghai gewinnt der Composite-Index derweil 0,5 Prozent. In Hongkong legt der Hang-Seng-Index um ebenfalls 0,5 Prozent zu. Nachdem die Zinssenkung der People's Bank of China (PBoC) am Montag noch verpufft war, weil sie so erwartet worden war, wird sie nun positiv aufgenommen. Denn sie zeuge von der Entschlossenheit der PBoC, die heimische Wirtschaft anzukurbeln, so die Analysten von Nomura. Sie schätzen, dass Peking Wirtschaftsstimuli im Volumen von 2 bis 3 Billionen Yuan (ca. 260 bis 390 Milliarden Euro) beschließen wird. Unter den Einzelwerten gewinnen Geely Automobile in Hongkong 7,7 Prozent. Der Autohersteller hat die Übernahme von Ningbo Passenger Vehicle angekündigt.

An der Börse in Sydney sackt der S&P/ASX-200 um 1,6Prozent ab. Anleger nehmen Gewinne mit, nachdem der australische Aktienmarkt unlängst ein Rekordhoch erklommen hat.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.208,90 -1,6% +8,1% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.421,17 -1,4% +16,5% 08:00 Kospi (Seoul) 2.577,57 -1,0% -2,9% 08:00 Schanghai-Comp. 3.285,49 +0,5% +10,4% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.585,51 +0,5% +21,9% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.608,13 -0,2% +12,3% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.645,06 -0,0% +13,2% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0819 +0,0% 1,0816 1,0855 -2,0% EUR/JPY 163,43 +0,2% 163,04 162,49 +5,0% EUR/GBP 0,8324 -0,1% 0,8329 0,8332 -4,0% GBP/USD 1,2997 +0,1% 1,2986 1,3028 +2,1% USD/JPY 150,99 +0,2% 150,74 149,70 +7,2% USD/KRW 1.379,46 +0,1% 1.378,54 1.377,27 +6,3% USD/CNY 7,1109 -0,0% 7,1111 7,1073 +0,2% USD/CNH 7,1344 -0,0% 7,1358 7,1262 +2,0% USD/HKD 7,7732 -0,0% 7,7732 7,7716 -0,5% AUD/USD 0,6688 +0,4% 0,6658 0,6692 -1,8% NZD/USD 0,6056 +0,4% 0,6030 0,6062 -4,2% Bitcoin BTC/USD 67.378,20 -0,6% 67.802,05 68.765,40 +54,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,43 70,56 -0,2% -0,13 -0,3% Brent/ICE 74,10 74,29 -0,3% -0,19 -1,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.733,83 2.719,70 +0,5% +14,13 +32,6% Silber (Spot) 34,13 33,83 +0,9% +0,31 +43,6% Platin (Spot) 1.011,07 1.007,50 +0,4% +3,57 +1,9% Kupfer-Future 4,39 4,36 +0,8% +0,03 +11,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

October 22, 2024

