DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA11B/23 DE000HLB5188 24.10.2024 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA11A/23 DE000HLB5196 24.10.2024 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA11B/23 DE000HLB5188 24.10.2024 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA11A/23 DE000HLB5196 24.10.2024 HZE/EOT
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