Hannover (www.anleihencheck.de) - Die deutlich gestiegenen Renditen am als sicher geltenden US-Staatsanleihenmarkt erwiesen sich als Belastung, so die Analysten der Nord LB.Börsianer hätten dies mit der Sorge begründet, dass nach den Präsidentschaftswahlen am 5. November die Staatsschulden deutlich steigen könnten - unabhängig vom Ausgang. ...

