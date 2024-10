Die Bullen haben bei Nvidia das Zepter in der Hand. Am Montag gab es für die Aktie des KI-Champs ein neues Rekordhoch - der Titel ging mit einem Plus von 4,1 Prozent aus dem Handel. AKTIONÄR-plus-Leser freuen sich über 50 Prozent in zwei Wochen. Wie viel Power hat Nvidia nach der spektakulären Rally noch?

Den vollständigen Artikel lesen ...