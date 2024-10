Bochum (ots) -Viele Menschen fürchten sich vor dem Schritt auf die Waage: Sie ahnen, dass ihre unausgewogene Lebensweise irgendwann ihren Tribut fordern wird. Genau hier setzt Daniel van den Boom an: Mit seinem Unternehmen VAN DEN BOOM Coaching unterstützt er viel beschäftigte Menschen dabei, ihr ideales Gewicht zu erreichen, damit sie sich wieder in ihrem eigenen Körper wohlfühlen können. Wie es gelingt, ganz ohne Jo-Jo-Effekt abzunehmen, erfahren Sie hier.Abnehmen ist ein Thema, das viele Menschen beschäftigt. Um überflüssige Kilos loszuwerden, wird meist mit einer Diät begonnen. Doch egal, ob Paleo, Low Carb oder Intervallfasten, der anfängliche Elan lässt meist schnell wieder nach, weshalb das mühsam verlorene Gewicht früher oder später zurückkommt. Einer der Hauptgründe dafür ist, dass sich viele Abnehmende von strengen Diätplänen und starren Verhaltensregeln überfordert fühlen. "Viele Menschen scheitern beim Abnehmen, weil sie glauben, sie dürften keine Fehler machen", betont Daniel van den Boom von VAN DEN BOOM Coaching. "Dieser Druck kann schnell zu Frustration führen, wenn einmal etwas nicht nach Plan läuft. Besser ist es, das Thema Abnehmen endgültig abzuhaken - und stattdessen einen Prozess zu finden, der neue Gewohnheiten in den Alltag integriert und dadurch zu einem nachhaltigeren Lebensstil führt.""Ein nachhaltiger Ansatz beim Abnehmen basiert auf einer flexiblen Herangehensweise, die langfristig funktioniert", fährt der Experte fort. "Anstatt sich in einem strikten Schwarz-Weiß-Denken zu verlieren, ist es hilfreicher, einen persönlichen Weg zu finden, der auch Platz für die grauen Bereiche im Leben lässt. Das bedeutet, sowohl gesunde als auch ungesunde Entscheidungen zu akzeptieren, ohne sich dabei schuldig zu fühlen." Mit VAN DEN BOOM Coaching bietet der Sportwissenschaftler Daniel van den Boom ein Online-Coaching für Frauen und Männer, die täglich Höchstleistungen erbringen müssen. Seine Programme sind so gestaltet, dass sie zu Fitness, Gesundheit und Wohlbefinden führen - und das ganz ohne frustrierende Diäten oder zeitintensive Trainingseinheiten. Der Experte kennt die Herausforderungen seiner Kunden aus eigener Erfahrung und ist daher dazu in der Lage, sie mit wissenschaftlichen Methoden ans Ziel zu bringen. Die emotionalen Aspekte verliert er dabei nie aus den Augen.Deshalb scheitern viele Menschen beim Abnehmen"Trotz eines soliden Wissens über gesunde Ernährung fällt es vielen Menschen schwer, dieses Wissen effektiv in die Praxis umzusetzen", berichtet Daniel van den Boom. "Unrealistische Ansprüche an sich selbst führen häufig zu Frustration und Versagensängsten, wenn man einmal von den festgelegten Regeln abweicht. Emotionale und psychologische Faktoren spielen beim Abnehmen also eine entscheidende Rolle. Eine ausgewogene Ernährungsform, die auch einmal eine Pizza oder einen Schokoriegel erlaubt, fördert nicht nur den Genuss, sondern auch die Erfolgschancen. Wer dagegen glaubt, nur mit absoluter Disziplin und strikten Verhaltensregeln abnehmen zu können, wird schnell merken, dass dieser Weg oft nur kurzfristig funktioniert.Tatsächlich kann ein striktes Schwarz-Weiß-Denken in der Ernährung sogar beim Abnehmen hinderlich sein. Irgendwann kommt der Moment, in dem man sich nicht mehr perfekt an alle Regeln halten kann - und genau dann werfen viele Menschen das Handtuch. Ein kleiner Rückschlag, so etwa ein Schokoriegel nach einem stressigen Tag, wird als komplettes Scheitern gesehen, obwohl er eigentlich nichts Schlimmes ist. Im Gegenteil: Solche Momente gehören beim Abnehmen einfach dazu. Wer sich selbst keinen Raum für solche "Fehler" lässt, landet oft in einem Teufelskreis aus Schuldgefühlen und Frustessen. Stattdessen empfiehlt sich ein flexibler Ansatz, der Ausnahmen erlaubt - und dadurch dabei hilft, die Freude am Essen zu bewahren.Flexibilität als Schlüssel zum AbnehmerfolgDer eigentliche Schlüssel zum Abnehmen ohne Jo-Jo-Effekt liegt also im "Graubereich" zwischen den Extremen. Dieser flexible Mittelweg ermöglicht es, einen nachhaltigen Lebensstil zu entwickeln, der keine strikten Verbote braucht. Stattdessen kann man sich auch einmal weniger gesunde Lebensmittel gönnen, ohne sich schlecht zu fühlen, solange die Balance insgesamt stimmt. Das fördert nicht nur das Wohlbefinden, sondern erhöht auch die Chancen auf langfristigen Erfolg."Ein flexibler Ansatz beim Abnehmen macht nicht nur mehr Spaß, sondern hilft auch dabei, ein positives Verhältnis zum Essen zu entwickeln", sagt Daniel van den Boom. "Abnehmen sollte kein ständiger Verzicht sein, sondern eine bewusste Entscheidung für einen gesünderen Lebensstil darstellen, der auch Platz für Genussmomente lässt. Es geht darum, das eigene Essverhalten dauerhaft so zu verändern, dass es im Alltag realistisch durchzuhalten ist - ohne ständig den Druck zu spüren, perfekt sein zu müssen."Wer sich auf diesen Weg einlässt, wird merken, dass kleine "Fehler" nicht das Ende, sondern nur eine Etappe auf dem Weg zu einem gesunden Lebensstil sind. Ziel sollte es sein, eine flexible und individuelle Herangehensweise zu finden, die zum eigenen Leben passt. Dabei hilft es, sich bewusst zu machen, dass es nicht strenge Regeln sind, die zum Abnehmerfolg führen. Viel wichtiger ist die Fähigkeit, das große Ganze im Blick zu behalten.Individuelles Coaching für einen gesunden LebensstilAuch das Verhältnis zum Essen selbst spielt eine entscheidende Rolle. Statt Lebensmittel in "gut" und "böse" zu unterteilen, sollte man lernen, ein freundschaftliches Verhältnis zum Essen zu entwickeln. Ein solcher Umgang mit dem Thema Ernährung kann nicht nur das Selbstbewusstsein stärken, sondern verringert auch das Risiko, in ungesunde Verhaltensmuster wie emotionales Essen abzurutschen.Um Unterstützung auf diesem Weg zu finden, kann es sich lohnen, sich erfahrene Experten wie Daniel van den Boom zur Seite zu stellen. "Wir helfen unseren Kunden dabei, ihre Abnehmziele dauerhaft zu erreichen, ohne den Spaß am Essen aus den Augen zu verlieren. Dabei legen wir Wert auf eine individuelle Betreuung, die den persönlichen Vorlieben und individuellen Lebensumständen Rechnung trägt", so Daniel van den Boom abschließend.Sie wollen endlich etwas in Ihrem Leben ändern und sind auf der Suche nach einem nachhaltigen Weg zu mehr Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden und weniger Gewicht? 