Jüngste Äußerungen einiger Fed-Mitglieder deuten darauf hin, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter senken wird. Am Montagabend sagte die Präsidentin der Federal Reserve Bank of San Francisco, Mary Daly, sie sehe keinen Grund, der gegen weitere Zinssenkungen spreche. Angesichts der Aussicht auf weitere Zinssenkungen der Fed müssten eigentlich auch die Renditen von US-Staatsanleihen sinken, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...