Schaan (ots) -Versicherungsmakler steigen verstärkt in das Segment Erbschaften und Schenkungen ein. Zu diesem Ergebnis kommt eine Befragung, die der Versicherer Liechtenstein Life unter 422 Maklern durchgeführt hat. Im Rahmen der Online-Umfrage "Erben und Schenken in Deutschland" wurden Versicherungsmakler im zweiten Jahr in Folge zu Kenntnisstand, Chancen und Perspektiven in Bezug auf langlaufende, fondsgebundene Lebensversicherungen zur intelligenten Vermögensübertragung (Wholelife-Tarife) befragt. Die Ergebnisse zeigen: Die Bekanntheit und Beliebtheit von Wholelife-Tarifen sind im Laufe der vergangenen 12 Monate deutlich gestiegen. Viele Makler beschäftigen sich auch für die eigene Nachlassplanung mit den Policen.- 37 % der Makler sind inzwischen im Bereich aktiv. Insgesamt 35,8 % haben sich auch für die eigene Nachlassplanung mit den Policen beschäftigt.- 72,3 % halten das Potenzial des Segments "Erben und Schenken" für Makler und Berater allgemein für sehr hoch oder hoch.- 85 % sehen in diesem Geschäftssegment enorme Profilierungsmöglichkeiten für Makler und Berater beim Kunden.Die Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit der Fachzeitschrift AssCompact durchgeführt.Die Marktbekanntheit von Generationenversicherungen bzw. Wholelife-Tarifen zum Erben und Schenken ist in den vergangenen 12 Monaten gestiegen. 62,3 % der Makler ist bekannt, dass diese Tarife eine erbschaftssteuerfreie Vermögensübertragung ermöglichen. Zum Vergleich: 2023 wussten dies nur 56,2 %.Mehr Makler sind in dem Segment aktiv. Bereits 37 % der befragten Makler sind in der Beratung und Vermittlung der fondsgebundenen Lebensversicherungen zur Vermögensübertragung und Nachlassplanung tätig. Im Jahr 2023 waren es 33,6 %.Profilierungsmöglichkeiten beim Kunden gewinnen an Bedeutung. Rund 85 % aller Befragten erwarten, dass Makler und Berater beim Kunden mit einer kompetenten Beratung bei der intelligenten Vermögensübertragung / Nachlassplanung an Profil gewinnen können (Antwortoptionen "Ja, auf jeden Fall" und "Eher ja"). Im Jahr 2023 waren es 81,5 %, die dies erwartet haben.Mehr Makler bewerten die Geschäftsaussichten als vielversprechend. Heute halten 51,9 % das Potenzial des Segments "Erben und Schenken" für ihr persönliches Geschäft für sehr hoch oder eher hoch. In 2023 waren es 48,5 %. Auch wenn es um das Potenzial für Versicherungsmakler und Berater allgemein geht, sind die Befragten optimistischer als noch vor einem Jahr. Derzeit bewerten 72,3 % die Aussichten als sehr oder eher hoch. Vor einem Jahr waren es 65,8 %.Wholelife-Tarife gewinnen auch für die eigene Nachlassplanung der Makler an Bedeutung: Insgesamt 35,8 % der Makler haben sich selber schon einmal für die eigene Planung ihres Nachlasses mit dem Thema fondsgebundene Lebensversicherung zur steueroptimierten Vermögensübertragung beschäftigt. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 waren es 30,3 %.Welche Kunden stehen im Fokus? Diese Frage wurde 2024 erstmalig erhoben. 89,3 % der Befragten meinen, dass vermögende Kunden am meisten von Generationenversicherungen profitieren. Aber auch Unternehmer (83,4 %), Menschen, die vorzeitig in den Ruhestand gehen und eine Abfindung erhalten (68,5 %) sowie Ärzte (65,9 %) gelten als interessante Zielgruppen.Aber: Makler haben Weiterbildungsbedarf. 70,1 % der Makler geben an, Schulungen oder Seminare zu dem Thema Vermögensübertragung mit fondsgebundenen Lebensversicherungen zu benötigen. Ein Fünftel (20,9 %) braucht nach eigenen Angaben keine weiterbildenden Maßnahmen. 9 % machten keine Angabe."Wir spüren ein verstärktes Interesse an Wholelife-Policen. Makler können damit einem hochinteressanten Kundensegment neue Wege aufzeigen, wie sie flexibel planen und steueroptimiert Vermögen übertragen können", so Dr. Daniel Welker, Senior Wealth Specialist für Liechtenstein Life. "Mit Liechtenstein Life Wealth bieten wir einen der flexibelsten Tarife im Bereich Erben und Schenken an, der die vielfältigen Anforderungen an eine intelligente Nachlassplanung und Vermögensübertragung erfüllt. Interessierten Maklern zeigen wir in unseren Webinaren regelmäßig die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten auf."Liechtenstein Life bietet seit 2023 eine Wholelife-Versicherung an, die es ermöglicht, Vermögen renditeorientiert anzusparen und steueroptimiert auf Erben zu übertragen. Der Tarif Liechtenstein Life Wealth ist eine langlaufende fondsgebundene Lebensversicherung, bei der sich Versicherungsleistungen individuell konfigurieren und für Erbschaften oder Schenkungen flexibel gestalten lassen.Über Liechtenstein LifeMit zukunftsweisenden Lösungen zur renditeorientierten privaten Vorsorge- und Vermögensplanung engagiert sich Liechtenstein Life Assurance AG für die finanzielle Unabhängigkeit ihrer Kunden - ein Leben lang und über Generationen hinweg. Das Unternehmen wurde 2008 in Liechtenstein gegründet und ist in Schaan (Liechtenstein) ansässig. Das umfangreiche Anlageuniversum von Liechtenstein Life ist eng verbunden mit ihren Produkten und ermöglicht den Zugang zu weltweit renommierten Investmentmanagern. Liechtenstein Life setzt bewusst den Schwerpunkt auf ESG-Fonds und trägt damit gezielt zu umwelt- und sozialbewussten Finanzlösungen bei. Das Unternehmen gehört zur digitalen Finanzgruppe the prosperity company AG, die derzeit über 120 Mitarbeitende beschäftigt.Über die Makler-StudieStudiendurchführung: AssCompact Abteilung StudieMethode: Online-UmfrageGrundgesamtheit: 422 VersicherungsmaklerZeitrahmen: 19.08 bis 30.08.2024Pressekontakt:Florian SemleDigitale Klarheit - Kommunikationsberatungt: +49 177 43 75 115m: florian.semle@digitale-klarheit.deOriginal-Content von: Liechtenstein Life Assurance AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163540/5892135