Tokio (ots/PRNewswire) -TOBU TOWER SKYTREE Co., Ltd, der Betreiber von TOKYO SKYTREE, veranstaltet "Jujutsu Kaisen in TOKYO SKYTREE", die erste gemeinsame Veranstaltung zwischen dem Turm und dem TV-Anime "Jujutsu Kaisen" Die Veranstaltung begann am Mittwoch, den 25. September, und dauert bis Sonntag, den 22. Dezember 2024.Spezielle Website von "Jujutsu Kaisen in TOKYO SKYTREE"https://www.tokyo-skytree.jp/en/event/special/jujutsukairou/Bild: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108036/202410097799/_prw_PI1fl_jZMP9y0N.pngIn der 450 Meter hohen Tembo Galleria gibt es eine Ausstellung, die den Besuchern einen Rückblick auf das TV-Anime "Jujutsu Kaisen" ermöglicht, sowie Foto-Spots, an denen die Besucher Schnappschüsse mit den Figuren machen können. Auf dieser Etage werden Artikel in limitierter Auflage, die nur auf der Veranstaltung erhältlich sind, sowie ein spezielles Café-Menü angeboten, das die wichtigsten Bilder der Veranstaltung und "Chibi-Chara" (superdeformierte Figuren) zeigt.Außerdem werden Videos aus dem Anime im SKYTREE ROUND THEATER auf dem 350 Meter hohen Tembo-Deck gezeigt, dessen Fenster als riesige Leinwand genutzt werden. Zusätzlich zu den vier Arten der "Jujutsu-Kaisen"-Themenbeleuchtung sind spezielle Eintrittskarten mit einer Neuheitenkarte erhältlich.TOBU TOWER SKYTREE hat die Hoffnung geäußert, dass Touristen aus aller Welt, die nach Japan kommen, TOKYO SKYTREE zu diesem Anlass besuchen.Informationen zu TOKYO SKYTREEDer 634 Meter hohe TOKYO SKYTREE ist der höchste freistehende Sendeturm der Welt. Es verfügt über zwei Aussichtsplattformen, das Tembo Deck in 350 Metern Höhe und die Tembo Galleria in 450 Metern Höhe, die einen spektakulären Panoramablick auf Tokio bieten. Nachts wird der TOKYO SKYTREE in drei Beleuchtungsstilen farbig beleuchtet: "Iki", charakterisiert durch ein helles Blau, "Miyabi" mit Edo-Violett und "Nobori", einem verheißungsvollen Mandarinen-Ton. Zu saisonalen und anderen Anlässen ist eine besondere Beleuchtung zu sehen.Offizielle Website: https://www.tokyo-skytree.jp/en/Social-Media-Konten:Offizielles Instagram-Konto: https://www.instagram.com/tokyoskytree_global/Offizielles X-Konto: https://twitter.com/skytreeofficialOffizielles Facebook-Konto: https://www.facebook.com/TOKYOSKYTREE.official/