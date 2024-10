NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta vor Zahlen zum dritten Quartal von 600 auf 675 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den jüngsten Kursgewinnen der Aktie seien die Erwartungen an den Quartalsbericht hoch, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Markterhebungen stimmten ihn optimistisch, dass der Internet- und Social-Media-Konzern beim Umsatz gut abschneiden und eine über der Markterwartung liegende Umsatzprognose für das Schlussquartal 2024 ausgeben werde./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2024 / 20:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2024 / 00:00 / ET

US30303M1027