SHENZHEN (IT-Times) - Die Investmentbank Nomura bestätigt beim chinesischen Elektroauto- und Batterieentwickler BYD die Marktführerschaft in China im Bereich New Energy Vehicles (NEVs). Nomura stuft die Aktie von BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) in einem Research-Update weiterhin mit einem "Buy"...

Den vollständigen Artikel lesen ...