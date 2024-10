EQS-News: HepaRegeniX GmbH / Schlagwort(e): Personalie

HepaRegeniX ernennt Dr. Martin Bonde zum neuen Vorsitzenden des Beirats



HepaRegeniX ernennt Dr. Martin Bonde zum neuen Vorsitzenden des Beirats Elias Papatheodorou übergibt Beiratsvorsitz und wird Geschäftsführer und CEO von HepaRegeniX

Vorbereitungen für die anstehenden klinischen Studien in den USA laufen Tübingen, 22. Oktober 2024 - HepaRegeniX GmbH, ein Unternehmen, das einen neuen regenerativen Therapieansatz für die Behandlung akuter und chronischer Lebererkrankungen entwickelt, gab heute die Ernennung von Dr. Martin Bonde zum neuen Vorsitzenden des Beirats mit sofortiger Wirkung bekannt. Seine Ernennung folgt auf die kürzlich abgeschlossene Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen Euro, die die weitere klinische Entwicklung des innovativen Ansatzes von HepaRegeniX zur Leberregeneration in Phase-II-Studien ermöglicht. Dr. Martin Bonde tritt die Nachfolge von Elias Papatheodorou an, der nach zweieinhalb Jahren als Vorsitzender des Beirats nun als Geschäftsführer und CEO von HepaRegeniX die Verantwortung übernimmt. Dr. Bonde verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung im Biotech-Sektor und ist derzeit CEO von Akylox Therapeutics ApS und Vorsitzender des Beirats von Asgard Therapeutics AB. Zuvor hatte er Führungspositionen in verschiedenen Biotech-Unternehmen inne, darunter Inthera Bioscience AG, Vaccibody AS (jetzt Nykode Therapeutics AS), Epitherapeutics Aps (übernommen durch Gilead Sciences, Inc.), NatImmune A/S (übernommen durch Azanta A/S), Combio A/S (übernommen durch Arpida AG), Torsana Biosensor (übernommen durch Celtor Bioscience, Inc.) und Osteometer Biotech (jetzt Teil von Nordic Bioscience A/S). Darüber hinaus ist er Entrepreneur-in-Residence bei BiOrigin, der Beratungseinheit von Seed Investments - Novo Holdings A/S, und Mitglied des Beirats des Life-Science-Inkubators BioInnovation Institute (BII) sowie des Beirats von Visiopharm A/S, einem Unternehmen für digitale Pathologie. Martin Bonde hat einen Doktor in Chemie von der Technischen Universität Dänemark und ein Diplom in Betriebswirtschaft von der Copenhagen Business School. "Wir freuen uns, Martin Bonde in dieser für das Unternehmen wichtigen Phase willkommen zu heißen", sagte Elias Papatheodorou, CEO von HepaRegeniX. "Martin bringt über zwei Jahrzehnte Führungserfahrung im Biotech-Sektor mit und kann eine beachtliche Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von Innovationen und strategischen Partnerschaften vorweisen. Seine Expertise Arzneimittelkandidaten durch die klinische Entwicklung zu führen, wird für uns bei dem anstehenden Phase-II-Studienprogramm mit HRX-215 von großer Bedeutung sein. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit seiner Unterstützung unser Ziel - die Regeneration der Leberfunktion und Prävention von Leberversagen - voranbringen und damit den dringenden Bedarf von Patienten weltweit erfüllen werden." Dr. Martin Bonde, Vorsitzender des Beirats, kommentierte: "Ich freue mich sehr, den Vorsitz des Beirats von HepaRegeniX zu übernehmen, besonders nach der jüngsten erfolgreichen Finanzierung, die die nächste Phase der klinischen Entwicklung ermöglichen wird. HepaRegeniX verfolgt einen innovativen Ansatz zur Leberregeneration, der das Potenzial hat, das Leben von Patienten, die von Leberversagen und anderen Lebererkrankungen betroffen sind, entscheidend zu verbessern. Ich freue mich darauf, das Unternehmen bei der klinischen und geschäftlichen Entwicklung zu unterstützen." HepaRegeniX entwickelt HRX-215, einen niedermolekularen Inhibitor der Mitogen-Activated Protein (MAP) Kinase Kinase 4 (MKK4). Dieser neue Wirkmechanismus hat in präklinischen Experimenten großes Potenzial für die Förderung der Leberregeneration gezeigt, und eine Phase-I-Studie wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Ergebnisse wurden in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Cell veröffentlicht. Eine Phase-Ib-Studie in den USA sowie eine internationale Phase-IIa-Studie sind geplant. Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen: HepaRegeniX GmbH

Elias Papatheodorou

CEO

info@heparegenix.com Für Journalistenanfragen:

MC Services AG

Katja Arnold, Dr. Regina Lutz

+49 89 210 228-0

heparegenix@mc-services.eu Über HepaRegeniX GmbH - www.heparegenix.com

Seit dem Firmenstart 2017 hat HepaRegeniX erfolgreich mehrere präklinische Entwicklungskandidaten für die Behandlung akuter und chronischer Lebererkrankungen auf Basis der neuartigen und proprietären molekularen Zielstruktur Mitogen-Activated Protein (MAP) Kinase Kinase 4 (MKK4) erforscht und entwickelt. HRX-215 hat kürzlich als erster MKK4-Inhibitor die klinische Phase 1 erfolgreich abgeschlossen. MKK4 ist ein wesentlicher regulierender Schalter bei der Leberregeneration. Die Hemmung von MKK4 stellt die regenerative Kapazität von Leberzellen sogar bei schwerwiegenden Leberschäden wieder her. Dieses neuartige und einzigartige Therapiekonzept wurde von Prof. Lars Zender und seiner Forschungsgruppe am Universitätsklinikum Tübingen entdeckt. Die Investoren der HepaRegeniX umfassen Vesalius Biocapital IV, den Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF), Seed Investments - Novo Holdings A/S, Coparion, High-Tech Gründerfonds (HTGF) und Ascenion GmbH.



