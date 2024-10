Wien, 22. Oktober 2024 (ots) -Mit dieser Auszeichnung setzt das Technologieunternehmen Mission Embedded neue Maßstäbe für die sichere und transparente Entwicklung von KI-Systemen für kritische InfrastrukturenDas österreichische Technologieunternehmen Mission Embedded hat als erster Anbieter von innovativen Digitalisierungslösungen für die Bereiche Bahn, Luftfahrt, Medizintechnik, Verteidigung und Industrie in Österreich und der EU die ISO/IEC 42001 Zertifizierung für die verantwortungsvolle Entwicklung von KI-Systemen erhalten. Das Zertifikat wurde von der international renommierten CIS - Certification & Information Security Services GmbH, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Quality Austria Holding GmbH, vergeben.Mit der ISO/IEC 42001 Zertifizierung gibt Mission Embedded seinen Kunden die Sicherheit, dass deren eingesetzte KI-basierte Lösungen wichtige Anforderungen des im Frühjahr 2024 von der Europäischen Kommission verabschiedeten EU AI Acts im Hinblick auf den verantwortungsvollen Umgang mit neuen Technologien erfüllen - insbesondere in den Bereichen Transparenz, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Ethik. Dies ist speziell für Unternehmen im Bereich kritischer Infrastrukturen von großer Bedeutung.ISO/IEC 42001:2023 ist der weltweit erste Standard für KI-Managementsysteme und definiert Anforderungen für die verantwortungsvolle Entwicklung, den Betrieb und die Nutzung von KI-Systemen. Die Norm stellt sicher, dass KI transparent, sicher und unter Einhaltung hoher Qualitäts- und Ethikstandards entwickelt, bereitgestellt und eingesetzt wird. Darüber hinaus bietet sie einen strukturierten Ansatz für das Management von Risiken, Chancen und Auswirkungen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz.Produkte und Lösungen von Mission Embedded ermöglichen es Unternehmen, ihre Infrastrukturen intelligent zu gestalten und gleichzeitig die Sicherheit und Effizienz ihrer Betriebsabläufe zu erhöhen. Dazu zählen unter anderem Fahrerassistenzsysteme für Schienenfahrzeuge sowie KI-gestützte Lösungen für die Flugsicherung und Sicherheitsüberwachung.Michael Kreilmeier, Geschäftsführer von Mission Embedded: "Angesichts der rasanten Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz benötigen Unternehmen die Gewissheit, dass ihre Anbieter KI nach höchsten Standards entwickeln und einsetzen. Wir sind stolz darauf, als erstes Unternehmen in Österreich und in der EU im Bereich kritischer Infrastrukturlösungen die ISO 42001 Zertifizierung erhalten zu haben und diese Garantie unseren Kunden weltweit geben zu können. Unabhängige Prüfungen und Zertifizierungen sind für uns unverzichtbar, um unsere Prozesse kontinuierlich zu optimieren - nun auch im wichtigen Bereich der KI. Das Team von CIS hat uns mit seiner herausragenden Expertise und einer anspruchsvollen und zugleich effektiven Herangehensweise hervorragend auf diesem Weg begleitet."Das Audit von Mission Embedded wurde von CIS - Certification & Information Security Services GmbH, einem führenden globalen Anbieter von Prüf-, Compliance- und Zertifizierungsdiensten, u. a. im Bereich kritischer Infrastrukturen (Stichwort NIS-2) durchgeführt. Dabei wurden zahlreiche Aspekte geprüft, darunter Datenanalyse und -management, Datenschutz, Risikoanalyse und -minderung, KI-Trainingsmethoden, Transparenz, Qualitätssicherung sowie das Management von Drittanbietern.Harald Erkinger, Geschäftsführer von CIS: "Mission Embedded war eines der ersten Unternehmen, das sich nach der Veröffentlichung des ISO/IEC 42001 Standards an uns gewendet hat. Dies unterstreicht das starke Engagement des Unternehmens für führende Standards in der KI-Governance und stärkt das Vertrauen in seine KI-gestützten Lösungen, insbesondere für Unternehmen im Bereich sicherheitskritischer Infrastrukturen. Wir freuen uns, dass wir Mission Embedded bei diesem wichtigen Schritt begleiten konnten."Mission Embedded ISO 42001 Zertifikatsnummer: AI-00001/0Nähere Informationen: https://mission-embedded.com/news/Über Mission Embedded GmbHMission Embedded ist ein österreichisches Technologieunternehmen, das auf intelligente Digitalisierungslösungen für die Branchen Bahn, Luftfahrt, Medizintechnik, Verteidigung und Industrie spezialisiert ist. Das Kerngeschäft des Unternehmens umfasst Assistenz- und Automatisierungslösungen sowie fortschrittliche Videosysteme für die Sicherheitsüberwachung. Künstliche Intelligenz, modernste Sensorik und zuverlässige Kommunikationstechnologien spielen dabei eine zentrale Rolle. Mit innovativen Lösungen unterstützt Mission Embedded Unternehmen dabei, ihre Infrastruktur intelligent zu gestalten und gleichzeitig die Sicherheit und Effizienz ihrer Betriebsabläufe zu erhöhen. Als Teil der Frequentis-Gruppe baut das Unternehmen auf über 75 Jahre Erfahrung in der Entwicklung missionskritischer Systemlösungen und stärkt als KI-Kompetenzzentrum die Innovationskraft der gesamten Frequentis-Gruppe. www.mission-embedded.comÜber CIS - Certification & Information Security Services GmbHUnter dem Leitmotiv "Secure Your Business" ist CIS als akkreditierter Zertifizierungspartner u.a. auf Informationssicherheit, NIS-2, TISAX, Künstliche Intelligenz und Datenschutz sowie auf Business Continuity Management spezialisiert. CIS ist ein österreichisches Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Zertifizierung von Managementsystemen und der Zertifizierung von Personen. Das hohe Ansehen der staatlich anerkannten CIS-Zertifikate im In- und Ausland erweist sich oftmals als deutlicher Vorteil im Wettbewerb - sowie auch als ein "Türöffner" in nationalen und internationalen Ausschreibungen. 