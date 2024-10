EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Kooperation

Baader Bank und Erste Group kooperieren im Kapitalmarkt- und Handelsgeschäft



22.10.2024 / 11:00 CET/CEST

Baader Bank und Erste Group kooperieren im Kapitalmarkt- und Handelsgeschäft Die Baader Bank und die Erste Group starten eine gemeinsame Kooperation im Kapitalmarkt- und Handelsgeschäft. Die Zusammenarbeit fokussiert sich auf Aktivitäten im Equity Capital Markets-Geschäft (ECM), den Primärmarktvertrieb und Deal Execution Services in Europa und Nordamerika, sowie das Research-Angebot für institutionelle Kunden. Ziel der Kooperation ist es, das Dienstleistungsangebot für die Kunden beider Unternehmen zu erweitern, sodass institutionelle und private Kunden von den sich ergänzenden Angeboten profitieren. "Gut entwickelte Kapitalmärkte sind der Schlüssel zur Förderung von Wachstum und Innovation. Die Erste Group ist als führende Kapitalmarktbank in der CEE-Region ein starker Partner für Unternehmen, die Zugang zu den Kapitalmärkten suchen. Die Kooperation mit der Baader Bank ist eine sinnvolle Erweiterung für das Kapitalmarktangebot gegenüber unseren Kunden", so Ingo Bleier, Chief Corporates and Markets Officer der Erste Group. Die beiden Organisationen werden weiterhin als eigenständige juristische Personen agieren. Die Baader Bank und die Erste Group werden ihre Expertise bündeln, um ein wachsendes, paneuropäisches Angebot an Aktien- und Kapitalmarktdienstleistungen zu schaffen. Für die Kunden der beiden Unternehmen entsteht somit ein Zugang zu einer breiteren Investorenbasis und zu einem breiteren Research-Angebot mit insgesamt über 700 gecoverten Titeln. Damit verfügen beide Unternehmen durch die Kooperation über eines der größten paneuropäischen Research-Angebote. Die hochmoderne Ausführungsexpertise der Baader Bank im westeuropäischen und nordamerikanischen Markt wird durch den Fokus der Erste Group auf Österreich und Osteuropa ergänzt. Mit diesem Schritt erhalten die institutionellen und privaten Kunden beider Unternehmen Zugang zu einem breiteren und wettbewerbsfähigeren Angebot für die Ausführung von Transaktionen auf den internationalen Märkten. "Die Zusammenarbeit mit der Erste Group bedeutet einen echten Mehrwert für alle Beteiligten, ein breiteres Produktangebot und noch stärkere Ausführungsdienstleistungen für unsere gemeinsamen institutionellen und privaten Kunden", betont Oliver Riedel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Baader Bank. Für weitere Informationen und Medienanfragen: Marlene Constanze Hartz Senior Manager Group Communication T +49 89 5150 1044

marlene.hartz@baaderbank.de Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim, Deutschland https://www.baaderbank.de Weitere Termine: 31.10.2024 Pressemitteilung zum Neunmonatsergebnis 2024 02.11.2024 Börsentag Hamburg 25.11.2024 Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt Über die Baader Bank AG: Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt - sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank im Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.



