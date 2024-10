Die Aktie von Carl Zeiss Meditec (WKN: 157484) befindet sich nach dem Kursanstieg Ende September wieder im Abwärtstrend. Am Dienstag steht sie aktuell bei 63,20 €. Insgesamt ist sie sich in einer sehr schwachen Verfassung und notiert wieder auf dem Niveau von Mitte 2018. Ist sie damit wieder interessant geworden? Kunden halten sich zurück Die Medizintechnik ist ein zyklisches Geschäft. Besonders in Zeiten einer schwachen Konjunktursituation halten ...

