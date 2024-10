Die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen erneut gesenkt. Was das für Sparer:innen und Anleger:innen bedeutet. Zum dritten Mal in diesem Jahr hat die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag die Leitzinsen gesenkt. Der Einlagensatz sank um einen Viertelpunkt auf 3,25 Prozent. Zu diesem Zins können Banken bei der Zentralbank kurzfristig Geld parken. Gleichzeitig wurde der Hauptrefinanzierungssatz auf 3,40 Prozent reduziert. Zu diesen Konditionen ...

