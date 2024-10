Ähnlich wie bei letztem Erfolg: Golden Cariboo stößt auf zahlreiche Erzadern

Anzeige / Werbung Die Vorzeichen mehren sich, dass Golden Cariboo auch mit den jüngsten Bohrungen auf dem QGQ-Projekt erfolgreich sein könnte. Der nächste Bohrerfolg scheint sich anzubahnen! Wie der kanadische Explorer Golden Cariboo Resources (CSE GCC / WKN A402CQ) heute Früh nämlich mitteilt, ist auch die nächste Bohrung auf der Quesnelle Gold Quartz-Liegenschaft (QGQ) immer wieder auf Erzadern und Verwitterung getroffen! Golden Cariboo brach die Bohrung QGQ24-17 in einer Tiefe von 477,32 Metern in einer Zone mit zahlreichen solchen Adern ab - allerdings nur weil man sich der Grenze zu den Claims von Osisko Development (TSXV ODV) näherte. Denn was die Geologen des Unternehmens dabei beobachteten, ähnelt laut CEO Frank Callaghan den zuletzt in der Halo Zone von QGQ erbohrten Vererzungsstilen. Und die lieferten bekanntlich äußerst überzeugende Ergebnisse. Golden Cariboos QGQ-Liegenschaft ist auf drei Seite von Claim-Gebieten von Osisko Devlopment umgeben und das Team kennt sich in der Region ausgezeichnet aus. Denn vor einigen Jahren machte CEO Callaghan hier mit seiner damaligen Firma Barkerville Gold Mines eine Entdeckung, die dazu führte, dass Osisko Royalties sich die Gesellschaft für 330 Mio. Dollar einverleibte. Nun scheinen der Golden Cariboo-CEO und sein Team einem ähnlichen Erfolg mit jedem Bohrloch näher zu kommen. Wir warten gespannt auf die nächsten Bohrergebnisse. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

