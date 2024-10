Die Changan-Marke Nevo hat in China mit dem Verkauf des als BEV und EREV erhältlichen Modells E07 begonnen. Die Besonderheit: Das SUV kann per Knopfdruck in einen Pickup-Truck mit offener Ladefläche verwandelt werden. Mit dem E07 will Nevo in China eine spezielle Zielgruppe ansprechen - vorrangig Privatkunden mit dem Bedarf nach einem elektrischen Pickup -, greift aber hierfür zu einem Trick. Denn in China werden Pickups nicht als Pkw, sondern als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...