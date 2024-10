MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Ifo-Institut mahnt eine vorausschauende Strategie für die Anpassung an den Klimawandel als dringend notwendig an. Die Anpassung an den Klimawandel müsse für die Klimapolitik ein ebenso zentrales Anliegen werden wie die Senkung der CO2-Emissionen, sagt Ifo-Expertin Maria Waldinger.

Es sei absehbar, dass Hochwasser häufiger und heftiger auftreten werden. Eine vorausschauende Anpassung wäre zum Beispiel, weitere Ausweichflächen für Flüsse einzurichten. Es sei sinnvoll, Steuergelder in Maßnahmen zu investieren, die die Bevölkerung effektiv vor Überflutungen schützen, sagt Waldinger. Flutopfer pauschal mit Steuergeldern zu unterstützen, führe dagegen zu Fehlanreizen, "da die Betroffenen ihre Häuser dann meist wieder an gefährdeten Stellen errichten. Besser wäre, die Häuser in Gebieten ohne Flutrisiko neu aufzubauen".

Mit Blick auf häufigere Hitzeperioden seien auch die Arbeitsschutzgesetze anzupassen, um gesundheitliche Belastungen zu reduzieren. Arbeitgeber sollten mehr in Gebäudekühlung investieren und für die Arbeit unter freiem Himmel Schattenbereiche schaffen und Trinkwasser bereitstellen. Für die notwendigen Anpassungen in der Landwirtschaft brauche es gezielte Forschung und Innovationen./rol/DP/men