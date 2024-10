Im abgeschwächten MDAX-Umfeld behauptet sich die Lufthansa-Aktie am Dienstag mit einem ordentlichen Plus in der Spitzengruppe. Zeitweilig steht der Wert so hoch wie zuletzt Mitte Mai. Gestützt wird die Airline von neuen Zahlen vom Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. Charttechnisch ist für die Aktie noch mehr drin.

