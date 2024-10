NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Telekomkonzern Verizon hat im dritten Quartal mehr Neukunden für sich gewinnen können als gedacht. Mit einem Nettozuwachs von 239.000 neuen Vertragskunden überzeugte der Wettbewerber der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US mehr Menschen als Analysten im Schnitt erwartet hatten. Bei den funkbasierten Internetanschlüssen (Fixed Wireless) stieg die Zahl um 363.000 auf knapp 4,2 Millionen Kunden, wie Verizon am Dienstag in New York mitteilte. Damit hat der AT&T-Konkurrent nach eigenen Angaben sein Ziel rund 15 Monate früher als geplant geschafft.

Die US-Telekomunternehmen setzen mittlerweile stärker auf Breitband- und andere Internetprodukte, weil die Zahl neuer potenzieller Mobilfunkkunden weiter abnimmt. So will Verizon sich den Glasfaseranbieter Frontier Communications einverleiben.

Im dritten Quartal half das Neukundenplus aber nicht: Der Umsatz verharrte gegenüber dem Vorjahr bei rund 33,3 Milliarden US-Dollar (30,7 Mrd Euro). Wegen milliardenschwerer Abfindungszahlungen im Rahmen von Entlassungen rutschte der Gewinn um rund 30 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar ab.

T-Mobile US legt an diesem Mittwoch die Zahlen für das dritte Quartal vor./ngu/mne/jha/