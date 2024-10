Nach einem ruhigen Wochenbeginn gewann der US-Dollar (USD) am Montag während der US-Handelszeit an Stärke und der USD-Index erreichte mit über 104,00 den höchsten Stand seit Anfang August. Am Dienstagmorgen befindet sich der Index in einer Konsolidierungsphase unterhalb dieses Niveaus. Der Richmond Fed Herstellungsindex für Oktober wird die einzige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...