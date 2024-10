Am Mittwoch, den 23. Oktober, stehen spannende Quartalsberichte von Tesla, Coca-Cola, Roche und vielen weiteren internationalen Unternehmen an. Zudem erwarten uns wichtige Konjunkturdaten aus den USA und Kanada sowie ein neuer Bericht des Europäischen Rechnungshofs zur Staatshilfe in Krisenzeiten. Ein Tag voller Einblicke und entscheidender Weichenstellungen für die globale Wirtschaft. Aktien TOP 30 Aktien-Trends auf Börsennews TERMINE ...

