ADS-TEC Energy und Paragon Mobility gehen eine Partnerschaft ein und treiben den Ausbau der Schnellladeinfrastruktur in Frankreich weiter voran Der Markt der zugelassenen Elektrofahrzeuge in Frankreich wächst. Paragon Mobility entwickelt ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell, um die steigende Nachfrage nach einer verfügbaren und ultraschnellen Ladeinfrastruktur zu bedienen.

Paragon Mobility kauft die ersten ChargePosts bei ADS-TEC Energy, einem der Marktführer im Bereich batteriegepufferter Schnellladesysteme.

ChargePost verbindet höchste Ladeleistungen mit bis zu 300 kW, auch an geringen Netzanschlüssen und mit weiteren Umsatzmöglichkeiten aus Netzdienstleistungen, Rückspeisung bis hin zu digitaler Werbung. Nürtingen, 22. Oktober 2024 - Seit Anfang 2024 wurden in Frankreich knapp 206.000 Elektrofahrzeuge neu zugelassen. Dies ist ein wichtiger Faktor für das Geschäftswachstum von Paragon Mobility und macht Frankreich zu einem der wichtigsten Märkte für E-Fahrzeuge in Europa. Paragon Mobility hat seinen Hauptsitz im Technologiepark von Sophia Antipolis in Frankreich und bietet als Dienstleister die Optimierung von Mobilitätsinfrastruktur in einer neuen Dimension. Neben dem Design, der Entwicklung und dem Einsatz einer eigenen Reihe von batteriegepufferten, modularen Schnellladelösungen in Containern, den sogenannten "Pods", erweitert das Unternehmen nun sein Angebot mit dem ChargePost von ADS-TEC Energy. Das Unternehmen setzt ChargePost aufgrund seiner in der Branche führenden Funktionen ein. Die Ladelösung unterstützt Ladevorgänge mit bis zu 300 kW, oder 150 kW pro Fahrzeug, wenn zwei Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden. ChargePost kann auch mit zwei großen 75-Zoll-LED-Displays für digitale Werbung ausgestattet werden, um zusätzliche Einnahmen zu generieren. Zum Laden des ChargePost-Batteriespeichers kann Paragon Mobility erneuerbare oder lokal erzeugte Energie verwenden. Mit einer Kapazität von 201 kWh ermöglicht der Speicher sogar eine bidirektionale Nutzung. Damit kann ChargePost bei Bedarf auch Energie zurück ins Netz einspeisen. Mehrere ChargePosts können zu einem virtuellen Kraftwerk vernetzt werden, was Speicherkapazitäten und Vermarktungsmöglichkeiten skalieren lässt. So wird Energie dann gespeichert, wenn sie günstig oder gar im Überfluss vorhanden ist und genutzt, wenn sie rar oder teuer ist. ADS-TEC Energy-Lösungen und -Services geben Paragon die Flexibilität, mehr als nur Elektrofahrzeuge zu laden. Das Unternehmen nutzt ChargPost bereits für Busse. Andere Kunden nutzen ChargeBox und ChargePost bereits für das LKW-Laden. Paragon Mobility hat sich zum Ziel gesetzt, die mobile Infrastruktur zu transformieren und will seinen Kunden mit seinen Produkten und Services nicht nur Zeit und Geld sparen, sondern insbesondere eine Technologie anbieten, die verfügbar ist und mit beeindruckenden Ladezeiten für Kundenbegeisterung und Akzeptanz sorgen - bei der noch jungen und vielfach noch skeptisch gesehenen Elektromobilität. So arbeitet Paragon darauf hin, die Energiewende im französischen Mobilitätssektor voranzutreiben, und hat mit dem Gewinn von renommierten Preisen bereits die Aufmerksamkeit erstklassiger Kunden und Industriepartner auf sich gezogen. Das Unternehmen wurde in die SET100-Liste der Deutschen Energie-Agentur DENA und des Weltenergierats der vielversprechendsten Climate-Tech-Unternehmen 2023 aufgenommen; sein CEO und Mitbegründer Jean Lemaire wurde kürzlich vom EU Business News Magazine zum besten CEO für Lade- und Energieinfrastruktur (Europa) ernannt. Das Unternehmen gab kürzlich die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen F1-Fahrer und Formel-E-Weltmeister Sebastien Buemi bekannt. "Mit Paragon Mobility haben wir einen starken und kompetenten Partner an unserer Seite, der in Frankreich spannende und begeisternde Projekte mit unseren Produkten umsetzen wird", sagte Henrik Langwald, Senior Vice President Head of Sales ADS-TEC Energy. "Paragon Mobility zeichnet sich dadurch aus, dass es eine hoch optimierte, flexible und qualitativ hochwertige Ladeinfrastruktur selbst an den schwierigsten Standorten bereitstellt. Mit diesen ersten Installationen der ADS-TEC Energy-Lösung, die Ultraschnellladen mit Batteriespeichern kombiniert - ideal für Standorte mit schwacher Netzanbindung - haben wir begonnen, einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende zu leisten", sagt Jean Lemaire, CEO von Paragon Mobility. Über ADS-TEC Energy

Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Seine batteriegestützte Schnellladetechnologie ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den "Circle of Excellence" aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber. Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com Über Paragon Mobility Paragon Mobility hat sich zum Ziel gesetzt, die Energie-, Lade- und Netzinfrastrukturlandschaft zu verändern. Zu diesem Zweck bieten wir ein modulares, kompaktes, mobiles, hochflexibles und effektives Energiemanagement-Infrastrukturelement namens Energy Pod an, mit dem mehrere Elektrofahrzeuge gleichzeitig schnell aufgeladen werden können, ohne das Stromnetz zu beeinträchtigen. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und wird von Jean Lemaire und einem Team geleitet, das mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Einführung und Finanzierung von Infrastrukturen für die Energiewende in großem Maßstab hat und von privaten Investoren unterstützt wird. Paragon Mobility liefert bereits heute hochwertige Energiemanagement- und Ladedienstleistungen für Elektrofahrzeuge an Großkunden und das in so unterschiedlichen Bereichen wie Industrieflotten, Elektroflugzeuge, Logistik, Transportwesen sowie Motorsport und Rennstrecken. Paragon Mobility wurde 2023 in die SET100-Liste der Deutschen Energie-Agentur DENA und des Weltenergierats aufgenommen, seine Lösungen wurden von der Stiftung Solar Impulse ausgezeichnet. Paragon Mobility ist auch Teil des Business Acceleration Programms von Crédit Agricole. Mehr Informationen unter www.paragonmobility.com Und auf unserem YouTube-Kanal https://www.youtube.com/@paragonmobility9840/featured Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "erwarten", "schätzen", "projizieren", "budgetieren", "prognostizieren", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "können", "werden", "könnten", "sollten", "glauben", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über unsere finanziellen Aussichten für 2024, unsere Erwartungen in Bezug auf die künftige Leistung und den voraussichtlichen Zeitplan für bestimmte kommerzielle Aktivitäten. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen, darunter: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, geopolitische Ereignisse, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine, makroökonomische Trends, einschließlich Änderungen der Inflation oder der Zinssätze, oder andere Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen, auf die Gesamtwirtschaft, unser Geschäft und das unserer Kunden und Zulieferer, einschließlich Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unsere begrenzte operative Geschichte als börsennotiertes Unternehmen; unsere Abhängigkeit von einer weit verbreiteten Akzeptanz und Annahme von E-Fahrzeugen und einer zunehmenden Installation von Ladestationen; unsere derzeitige Abhängigkeit von Verkäufen an eine begrenzte Anzahl von Kunden für den Großteil unserer Einnahmen; die Gesamtnachfrage nach E-Fahrzeugen und das Potenzial für eine geringere Nachfrage nach E-Fahrzeugen, wenn staatliche Rabatte, Steuergutschriften und andere finanzielle Anreize reduziert, geändert oder gestrichen werden oder wenn staatliche Vorschriften zur Erhöhung der Nutzung von E-Fahrzeugen oder zur Verringerung der Nutzung von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, entweder direkt oder indirekt durch vorgeschriebene Grenzwerte für Kohlenstoffemissionen, reduziert, geändert oder gestrichen werden; Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unerwartete Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit und unseren Marktanteil in Europa und den USA auszuweiten; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die Auswirkungen der USA; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Änderungen der Standards für Batteriespeicher; und das Risiko, dass unsere Technologie unentdeckte Defekte oder Fehler aufweisen könnte. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die unsere Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind unter "Punkt 3. Wichtige Informationen - 3.D. Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F, den wir am 30. April 2024 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht haben und der auf unserer Website unter https://www.ads-tec-energy.com... und auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar ist. Weitere Informationen werden auch in anderen Unterlagen enthalten sein, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eingetreten sind, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Kontakt Für ADS-TEC Energy Europe: Dennis Müller SVP Product Marketing & Communication press@ads-tec-energy.com Für ADS-TEC Energy United States: Stephannie Depa Breakaway Communications sdepa@breakawaycom.com +1 530-864-0136 Für Paragon Mobility: contact@paragonmobility.com

