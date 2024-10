Sandhausen (ots) -In Zeiten steigender Anforderungen und kontinuierlicher Neuerungen sind Unternehmen mehr denn je gezwungen, ihre Mitarbeiter stets auf dem neuesten Stand zu halten - die dafür notwendigen Schulungen sind jedoch meist teuer und organisatorisch aufwendig. Florian Janko bietet mit seinem flexiblen Online-Schulungsangebot eine zeit- und kostensparende Lösung, um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig den Arbeitsalltag zu entlasten. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie hier.Regelmäßige Mitarbeiterschulungen sind zweifellos unverzichtbar, um die eigene Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern - und gleichzeitig gesetzliche Vorgaben zu erfüllen. Doch viele Betriebe sehen sich dabei mit erheblichen Hindernissen konfrontiert: Präsenzschulungen verursachen hohe Kosten für Anreise und Übernachtung, binden wertvolle Arbeitszeit und erfordern teils wochenlange Planungen. Trotz dieser Belastungen ist die kontinuierliche Qualifizierung von Fachkräften unerlässlich. "Werden diese Probleme nicht gelöst, droht Unternehmen demnach eine teure Ineffizienz", warnt Florian Janko, Gründer von SEMEDO. "Die Konsequenzen reichen bis hin zu ernsthaften Wettbewerbsnachteilen, die langfristig kaum aufzuholen sind.""Unternehmen können ihre Schulungsprobleme am effektivsten durch flexible, digitale Weiterbildungen lösen, die sich nahtlos in den Arbeitsalltag integrieren lassen", fügt er hinzu. "Auf diese Weise sparen sie nicht nur Zeit und Kosten, sondern stärken zugleich die Qualifikation ihrer Mitarbeiter und steigern deren Effizienz." Als Fachkraft für Arbeitssicherheit sammelte Florian Janko selbst jahrelange Erfahrung darin, Mitarbeiter zu unterweisen und sicherzustellen, dass gesetzliche Vorgaben erfüllt werden. Diese Expertise nutzte er, um gemeinsam mit seinem Vertriebsleiter Thomas Scheidl ein umfassendes Online-Schulungsangebot zu entwickeln, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Mitarbeiter schnell und effizient zu schulen. Der Fokus von SEMEDO liegt dabei auf qualitativ hochwertigen Kursinhalten und einem individuellen Kundenservice - inklusive maßgeschneiderter Kursanpassung.Mitarbeiter bilden und Effizienz maximieren: SEMEDO als flexible Schulungslösung für UnternehmenMit SEMEDO steht Unternehmen ein vielseitiges digitales Schulungsangebot zur Verfügung, das speziell darauf ausgelegt ist, den hohen Zeit- und Kostenaufwand herkömmlicher Schulungen zu minimieren. Statt Mitarbeiter für mehrere Tage auf Reisen zu schicken, ermöglicht SEMEDO es, gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildungen online durchzuführen - flexibel, spontan und ohne Präsenzpflicht. Die Kurse decken dabei eine breite Palette an Themen ab: von allgemeinen Sicherheitsunterweisungen über elektrotechnische Schulungen und Unterweisungen bis hin zu fachspezifischen Schulungen wie Kranführerschulungen oder Brandschutzunterweisungen im Umgang mit Lithium-Ionen-Batterien. Durch den vollständig digitalen Ansatz entfallen zudem die sonst üblichen Kosten für Präsenzschulungen, Anreise und Unterkunft.Unternehmen können ihre Mitarbeiter also dank SEMEDO ohne großen Planungsaufwand schulen lassen - direkt im Betrieb oder auch von zu Hause aus. Ein automatisierter Prozess sorgt dafür, dass die Zugangsdaten sofort nach der Anmeldung bereitgestellt werden, sodass keine zusätzlichen organisatorischen Schritte erforderlich sind. Darüber hinaus bietet SEMEDO auch maßgeschneiderte Lösungen an, die individuell an die Bedürfnisse von Unternehmen angepasst werden können - beispielsweise Onboardings oder Schulungen zur Gefährdungsbeurteilung. "Wir möchten, dass Unternehmen Schulungen nicht als Belastung, sondern als Chance zur Weiterentwicklung sehen", erläutert Florian Janko hierzu. "Mit unseren flexiblen Angeboten können sie ihre Mitarbeiter effizient weiterbilden und gleichzeitig wertvolle Ressourcen sparen."Hervorragende Referenzen und hohe Ansprüche: Was das Angebot von SEMEDO auszeichnet"Die Zufriedenheit und das Vertrauen unserer Kunden sind der beste Beweis für die Qualität unseres Angebots", betont Florian Janko. So kann SEMEDO auf eine beeindruckende Liste von Referenzen verweisen, welche die Bandbreite und den Erfolg der angebotenen Schulungslösungen belegen: Zu den zufriedenen Kunden zählen unter anderem die Deutsche Rentenversicherung Hessen, das Landratsamt Bodenseekreis und die Stadtverwaltung Hennigsdorf. Auch renommierte Kliniken wie das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein sowie Unternehmen aus verschiedensten Branchen, darunter ALSCO Berufskleidungs-Service GmbH und die DEMLER Spezialtiefbau GmbH, setzen auf die digitalen Schulungsangebote von SEMEDO.Um den wachsenden Anforderungen auch in Zukunft gerecht zu werden, entwickelt SEMEDO sein Schulungsangebot kontinuierlich weiter. "Derzeit arbeiten wir beispielsweise an einer wegweisenden Arbeitsschutz-Plattform, die voraussichtlich Ende 2025 auf den Markt kommen wird", kündigt Florian Janko an. Mit diesem Projekt verfolgt SEMEDO das Ziel, die Arbeitssicherheit durch passgenaue Maßnahmen und effiziente Strategien maßgeblich zu verbessern. Besonders hervorzuheben ist dabei die enge Kooperation mit Versicherungen, die eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung und Einhaltung von Arbeitsschutzvorgaben spielen. "Unser Ziel ist es, Unternehmen in allen Bereichen der Weiterbildung zu unterstützen und ihnen eine nachhaltige Lösung für ihre Schulungsbedürfnisse zu bieten", fasst Florian Janko zusammen.Sie wollen eine zeit- und ortsunabhängige Online-Weiterbildung in Ihrem Unternehmen etablieren und Ihre Mitarbeiter schnell und flexibel schulen? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten von SEMEDO (https://www.semedo.de/) und vereinbaren Sie einen Beratungstermin!Pressekontakt:SEMEDO GmbHFlorian JankoE-Mail: info@semedo.deWebseite: https://www.semedo.de/Original-Content von: SEMEDO GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175955/5892669