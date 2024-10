Erfurt (ots) -Nur noch wenige Tage sind der bekannte Pikachu, ein farbenfroher Drache, ein zauberhaftes Einhorn und andere Fantasyfiguren im egapark zu Gast. Sie sind Teil der diesjährigen Kürbisausstellung, die bis zum 31.10.24 im egapark Station macht. Die Schau mit beliebten und bekannten Figuren aus der Fantasywelt lädt die Besucher zu einer "Reise in die magische Welt der Fantasie" ein. Zehn Fabelwesen, gestaltet aus Kürbissen, sind von großen und kleinen Kürbisfans zu entdecken: Drache, Einhorn, Troll, Elfe, Medusa, Peter Pan, Phoenix, Pikachu, Pumuckl und Gandalf. Die bunte Kürbiswelt ist die perfekte Kulisse für tolle Fotos und ein fabelhafter Ausflug für die ganze Familie! Jeder kann seine Lieblingsfigur entdecken und mit Smartphone oder Kamera im Bild festhalten.Der Besuchershop direkt am Haupteingang bietet während der Kürbiszeit ausgewählte Kürbisprodukte, Kürbisse und Schnitzsets an.KürbisErnteFest als SchlusspunktDen fulminanten Schlusspunkt unter die diesjährige Kürbisausstellung setzt am 31.10.24 das KürbisErnteFest. Die riesigen Kürbisfiguren werden ab 14 Uhr abgeerntet, jeder kann sich seinen eigenen Kürbis mitnehmen. Die Falknerei Schanze präsentiert atemberaubende Einblicke in die Welt der Greifvögel mit ihrem Rotmilan und interessante Details zum "Herrscher der Rhöner Lüfte".Herbstliche Bastelangebote, Kürbisschnitzen, Gruseltattoos und Gruselschminken gibt es an der Parkbühne mit den Moderatoren von ANTENNE THÜRINGEN. Die Künstler vom Xiang-Wang-Food-Artistic e. V. faszinieren live mit ihren kunstvollen Schnitzereien und Herbstdekorationen aus verschiedenen Kürbissen. Die kleinen und großen Akteure der Tanzschule Tanzrausch führen herbstliche Tänze auf. Im Deutsches Gartenbaumuseum ist von 14 bis 17 Uhr Kürbiszeit. Hier werden auf einer kulinarischen Entdeckungsreise Kürbissorten verkostet und ein Kürbisgericht zubereitet. Fledermaus Fidi aus dem Baumhaus ist ebenso zu Gast.Im geheimnisvollen Wissenswald sind Hexe Krepelkirsche & Räuber Fürchtenix anzutreffen, die sich mit Musik, Spannung, Zauberei und viel Spaß die Zeit vertreiben. Für kreative Kürbisbasteleien erwartet Sie Christine Rauch von Wildrausch. Die Fledermausgeschichte "Uli und Fibi" mit dem Ateliertheater Erfurt entzückt kleine und große Gäste im Mainzpavillon. Den Abschluss beendet der traditionelle Lampionumzug - Treffpunkt ist an der Sternwarte.So schön ist der GartenherbstGartenfans werden sich über die Dahlienpracht aus 200 Sorten freuen, die noch immer ein Feuerwerk aus Farben und Formen im egapark zünden. So schön kann nur der Herbst blühen. Die Staudenschau, das 4000 m² große Beet entlang der Wasserachse, beweist mit seinem einzigartigen Farbenspektrum, dass es den Indian Summer auch im egapark gibt. Stauden und Gräser aus der Steppe, der Prärie und dem mediterranen Raum bringen die Herbstfarben in den Park. Besonders schön zeigen die Terrassenbeete des Karl-Foerster-Gartens die Pflanzenvielfalt der Jahreszeit. Hier wird bis zum Winterbeginn durchgeblüht und das ganz im Sinne des Staudenpapstes und Gartenpoeten, dessen Namen der Themengarten trägt.ServiceinformationDer egapark ist von Dienstag bis Sonntag geöffnet, montags ist geschlossen. Aktuell gelten die Preise der Nebensaison:- Erwachsene (ab 26 Jahre) - 10,00 Euro- Junge Erwachsene (17-25 Jahre) - 8,00 Euro- Schüler (7-16 Jahre) - 3,50 Euro- Kinder (0-6 Jahre) kostenfrei- Familie (2 Erwachsene und bis zu 5 Kinder von 7-16 Jahre) - 26,00 Euro- Familie Mini (1 Erwachsener und bis zu 5 Kinder von 7-16 Jahre) - 16,00 EuroPressekontakt:egapark ErfurtPressestelle der Stadtwerke ErfurtChristine KarpeTel. 0361 5641126/E-Mail: presse@egapark-erfurt.dewww.egapark-erfurt.deOriginal-Content von: Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162118/5892713