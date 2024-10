BERLIN, Oct. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Europas führendes Geschäfts- und Diskussionsforum innerhalb des globalen Biokunststoffsektors, die European Bioplastics Conference (EBC 24), hat soeben ihr Programm veröffentlicht. Die Konferenz findet am 10. und 11. Dezember 2024 in Berlin und online statt und bringt Branchenführer, Innovatoren und Experten zusammen, um Einblicke in die neuesten Fortschritte bei Biokunststoffen zu geben.

Die erste Sitzung befasst sich mit den wichtigsten politischen Faktoren, die die Biokunststoffbranche beeinflussen, und wird mit einer Grundsatzrede von Kristin Schreiber, Direktorin der Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU (DG GROW) der Europäischen Kommission, eröffnet. Theodora Nikolakopoulou, Policy Officer der DG GROW der Europäischen Kommission, wird Perspektiven für biologisch abbaubare Polymere im Zusammenhang mit der EU-Düngemittelverordnung vorstellen. Rhodes Yepsen, Executive Director des BPI, wird die Dringlichkeit einer Angleichung von Politik, Normen, Forschung und Kompostierbarkeitsangaben angesichts des Globalen Kunststoffvertrags erörtern. Am Nachmittag werden die neuesten Daten zum Biokunststoffmarkt vorgestellt, gefolgt von einem Einblick in die Politik und die regionalen Markttrends im Nahen Osten und in Indien durch Marc Verbruggen, CEO von Emirates Biotech. René Bethmann, Senior Innovation Manager bei VAUDE Sport, wird die Sicht der Markeninhaber auf biobasierte und biobasierte Kunststoffe und deren innovative Umsetzung darstellen.

Am 11. Dezember wird Miriam Weber, CEO von Hydra, über die Persistenz von Mikroplastik und die Umweltauswirkungen von biologisch abbaubaren und nicht abbaubaren Polymeren sprechen. Patrizia Pfohl, Lab Team Leader - Microplastics & Nanoplastics bei der BASF - wird über ihre Erkenntnisse zu biologisch abbaubaren Mulchfolien berichten. Christian Bonten, Leiter des Instituts und Lehrstuhlinhaber am IKT Stuttgart, wird sich mit biobasierten Kunststoffen in technischen und langfristigen Anwendungen beschäftigen.

Zusätzlich werden zwei kostenlose Begleitveranstaltungen zur EBC24 stattfinden. Am 9. Dezember findet in Zusammenarbeit mit EU-finanzierten Projekten im Bereich Forschung und Innovation eine Sitzung über Recyclingkonzepte und -technologien statt. Am 12. Dezember wird der erfolgreiche Abschluss des EU-finanzierten Projekts "PRESERVE: Die biobasierte Verpackungsrevolution" gefeiert.

"Wir glauben fest an das Potenzial und die Rolle von Biokunststoffen, um die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen zu befriedigen," so Hasso von Pogrell, Managing Director von European Bioplastics. "Die EBC24 bietet eine unschätzbare Plattform für den Dialog, die Vernetzung und die Zusammenarbeit und trägt dazu bei, unsere gemeinsamen Fortschritte auf dem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowohl in Berlin als auch online begrüßen zu dürfen."

European Bioplastics wird von Sponsoren wie der BASF, CJ Biomaterials, DIN CERTCO, Emirates Biotech, FKuR, Futerro, NatureWorks, Sulzer, TotalEnergies Corbion, TÜV Austria, Uncountable, Wacker, Zhongke Guosheng Technology und vielen Medienpartnern unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.european-bioplastics.org/events/ebc

Kontakt: press@european-bioplastics.org

