DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 23. Oktober (vorläufige Fassung)

=== 06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 3Q (8:00 Pk; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Umsatz 3Q 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 3Q 07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 3Q *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Umsatz 3Q *** 07:30 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 3Q 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 3Q 08:00 NL/Heineken NV, Trading Update 3Q 08:00 DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich *** 09:30 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate 10:00 DE/Flatexdegiro AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 3Q *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Auktion 2,60%-iger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2034 im Volumen von 4 Mrd EUR 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q 12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 3Q *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 3Q *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 3Q *** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analysten- und Investorenkonferenz 3Q *** 15:00 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Rede bei der Annual Fintech Conference der Philadelphia Fed *** 15:00 US/IWF, Fiscal Monitor *** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Oktober PROGNOSE: -12,5 zuvor: -12,9 *** 16:00 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Diskussion bei IWF-Jahrestagung zu "Thriving in Turbulence: Sustaining Growth in a New Economic Landscape" *** 16:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Veranstaltung des Atlantic Council *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser September PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -2,5% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:40 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 9 Monate *** 17:45 FR/Kering SA, Umsatz 3Q 17:50 FR/Carrefour SA, Umsatz 3Q 20:00 US/Fed, Beige Book *** 20:15 US/EZB-Ratsmitglied Panetta, Governor Talk bei IWF-Jahrestagung *** 21:00 US/BoJ-Gouverneur Ueda, Governor Talk bei IWF-Jahrestagung *** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q *** 22:08 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q *** 22:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q *** - US/Boeing Co und Gewerkschaft "International Association of Machinists and Aerospace Workers Union", Abstimmung über Angebot bezüglich Lohnerhöhung - CH/Givaudan SA, Ende Investorentag (seit 22.10.) - US/G20-Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure - US/US-Finanzministerin Yellen, Gespräch mit ukrainischen Finanzminister Marchenko ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

October 22, 2024 09:37 ET (13:37 GMT)

