Künftig kann in Deutschland der theoretische Fahrschulunterricht wieder online erteilt werden. In der Corona-Zeit gab es das schon einmal. Zudem können Fahrschüler einen Teil ihrer Fahrstunden in Zukunft im Simulator absolvieren. Im ersten Quartal 2026 dürften diese Änderungen der Verordnungen in Kraft treten. Für die 123fahrschule ergeben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...