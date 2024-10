HAMBURG (dpa-AFX) - Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) erwartet rund 15.000 Besucher zu der anstehenden internationalen Wasserstoffmesse, die erstmals in der Stadt ausgerichtet wird. Im Rathaus sagte Leonhard, die Hydrogen Technology Expo Europe gelte als Weltleitmesse. Sie ergänze Hamburg als Messe- und Industriestandort.

Die Senatorin verwies auf die bestehenden internationalen Fachmessen WindEnergy und SMM, die in der Stadt ausgerichtet werden. "Und damit ist Hamburg ein Ort dreierlei Messen, die sich zusammen dem Schwerpunkt Energietransformation für die Industrie widmen", sagte Leonhard.

Die Hydrogen Technology Expo Europe beginnt am Mittwoch und endet am Donnerstag. Auf der Exposition soll am Eröffnungstag außer Leonhard der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesforschungsministerium, Mario Brandenburg (FDP), sprechen. Künftig soll die Messe an drei Tagen veranstaltet werden.

In der Vergangenheit wurde die Messe in Bremen ausgerichtet. Der Veranstalter, das britische Unternehmen Trans-Global Events, verlegte die Messe. Firmenchef Mike Robinson sagte, es sei geplant, dass die Messe langfristig in Hamburg veranstaltet werde. Eine konkrete Vereinbarung gebe es bis 2028. Trans-Global Events gehört dem britischen Veranstaltungsunternehmen CloserStill./lkm/DP/men