Space42 ist ein neues KI-gestütztes Raumfahrtunternehmen mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das Satellitenkommunikation, Geodatenanalyse und künstliche Intelligenz kombiniert.

Space42 trägt zur Umsetzung der Raumfahrt- und KI-Strategien der VAE bei und stellt einen strategischen Vorteil für die Diversifizierung der Wirtschaft des Landes dar.

Peng Xiao, CEO der G42 Group, läutete die Eröffnungsglocke der ADX, um diesen wichtigen Meilenstein zu feiern.

Space42 wird an der ADX unter dem Kürzel "SPACE42" gehandelt.

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Space42 (ADX: SPACE42) wurde heute erstmals an der Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) gehandelt, nachdem die Fusion von Bayanat, einem führenden Anbieter von KI-gestützten Geodatenlösungen, und Al Yah Satellite Communications Company P.J.S.C. (Yahsat), dem führenden Anbieter von Satellitenlösungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, erfolgreich abgeschlossen wurde. Space42 ist das neue KI-gestützte Raumfahrtunternehmen der VAE mit globaler Reichweite.

Durch die Kombination der fortschrittlichen Geodatenanalyse von Bayanat und der führenden Satellitenkommunikation von Yahsat mit KI-Fähigkeiten ist Space42 in der Lage, den sich schnell entwickelnden Anforderungen der globalen Raumfahrtindustrie gerecht zu werden. Die kombinierten Fähigkeiten bieten Regierungen, Unternehmen und Kommunen vor Ort fortschrittliche Business-Intelligence-Lösungen.

Space42 steht unter der Leitung von Karim Michel Sabbagh als Managing Director und gliedert sich in zwei Unternehmensbereiche: Yahsat Space Services und Bayanat Smart Solutions. Der Unternehmensbereich Yahsat Space Services unter der Leitung von Yahsat-CEO Ali Al Hashemi konzentriert sich auf den Upstream-Satellitenbetrieb für feste und mobile Satellitenlösungen. Der Unternehmensbereich Bayanat Smart Solutions unter der Leitung von Managing Director Hasan Al Hosani integriert die Erfassung und Verarbeitung von Geodaten mit der KI-gesteuerten Multi-Intelligence-Plattform gIQ. Die Expertenkompetenz der einzelnen Bereiche unterstützt in einem integrierten Unternehmen die Entscheidungsfindung, erweitert das Lagebild und steigert die operative Effizienz. Zum Führungsteam gehört zudem Andrew Cole als Chief Financial Officer.

Anlässlich dieses Meilensteins erklärte Seine Exzellenz Mansoor Al Mansoori, Chairman von Space42: "Die Gründung von Space42 ist ein mutiger Schritt nach vorn, nicht nur für unser Unternehmen, sondern auch für die Vision der VAE, eine weltweit führende Rolle in den Bereichen KI und Raumfahrttechnologie zu übernehmen. Durch die Bündelung der Stärken von Bayanat und Yahsat verschieben wir die Grenzen des Machbaren. Space42 will die Zukunft der Raumfahrttechnologie neu definieren und wir laden die Welt ein, uns auf dieser Reise der Phantasie, der Zusammenarbeit, der Innovation und der unbegrenzten Möglichkeiten zu begleiten."

Karim Michel Sabbagh, CEO von Space42, fügtehinzu: "Space42 verändert die Raumfahrtindustrie, indem es die komplementären Stärken und Größenordnungen von Bayanat und Yahsat optimiert. Das Projekt spiegelt den proaktiven Ansatz der VAE wider, KI und Weltraumtechnologie zu integrieren, um Lösungen zu finden, die sich positiv auf die Gesellschaft auswirken. An der Schnittstelle von Raumfahrt und KI setzt Space42 innovative, zuverlässige und kosteneffiziente Produkte und Dienstleistungen ein, die den steigenden Anforderungen unseres wachsenden Kundenstamms gerecht werden."

Abdulla Salem Alnuaimi, Group CEO der Abu Dhabi Securities Exchange (ADX), erklärt: "Innovation ist ein entscheidender Motor für Fortschritt und nachhaltige Entwicklung. Der Zusammenschluss zweier führender Unternehmen zu Space42, das nun an der ADX notiert ist, stellt einen wichtigen Meilenstein nicht nur für die VAE, sondern auch für die globale Raumfahrttechnologie- und KI-Branche dar. ADX ist stolz darauf, an den Erfolgen von Bayanat und Yahsat beteiligt gewesen zu sein und freut sich nun darauf, Space42 auf seinem Weg als neu gegründetes KI-Unternehmen zu unterstützen. Diese Börsennotierung bringt neue Investitionsmöglichkeiten und ein erhebliches Wachstumspotenzial mit sich, das die Ambitionen Abu Dhabis im Raumfahrtsektor beflügeln und gleichzeitig zur allgemeinen Wirtschaftsstrategie des Landes beitragen wird. Wir heißen Space42 als neuestes Mitglied der ADX-Familie herzlich willkommen und sind weiterhin bestrebt, alle unsere börsennotierten Emittenten in ihrem Wachstum und ihrer Entwicklung zu unterstützen."

Hasan Al Hosani, Chief Executive Officer von BayanatSmart Solutions, kommentiert dies wie folgt:"Space42 steht für eine Transformation in der Weltraumtechnologiebranche. Der Zusammenschluss von Bayanat und Yahsat setzt neue Maßstäbe für Innovation. Durch die nahtlose Verschmelzung des visionären Ansatzes der VAE in Bezug auf künstliche Intelligenz (KI) und Weltraumtechnologie sind wir in der Lage, Lösungen zu präsentieren, die nicht nur den veränderlichen Bedürfnissen der Industrie auf der ganzen Welt gerecht werden, sondern die Erwartungen sogar übertreffen. An der Schnittstelle zwischen Technologie und Forschung widmet sich Space42 bahnbrechenden Durchbrüchen, die weltweit Fortschritt inspirieren und positive Veränderungen vorantreiben. Unsere Mission ist es, Weltraumtechnologie und KI für eine bessere Zukunft zu nutzen und die Rolle der VAE als Vorreiter und führender Akteur in der globalen Weltraumwirtschaft zu stärken."

Ali Al Hashemi, Chief Executive Officer von YahsatSpace Services, fügte hinzu:: "Unser nächstes Kapitel mit Space42 wird von bahnbrechenden Innovationen geprägt sein. Space42 bietet einzigartige Lösungen und Dienstleistungen, mit denen die Branche einen bedeutenden Schritt nach vorne machen wird. Die vereinten Anstrengungen unserer Teams fördern Innovationen und setzen neue Maßstäbe für Exzellenz im Bereich der Weltraumtechnologie. Dabei nutzen wir unsere hochmoderne Satelliteninfrastruktur, die 80 Prozent der Weltbevölkerung abdeckt. Wir sind stolz darauf, Teil dieses Meilensteins für die VAE und die Branche zu sein und die Herausforderung anzunehmen, eine treibende Kraft für positive Veränderungen zu sein."

Die VAE haben bereits eine starke Position in der KI- und Weltraumindustrie erreicht, und Space42 wird dazu beitragen, die Entwicklung der Technologien weiter voranzutreiben und die Position des Landes als regionaler Marktführer und wichtiger globaler Akteur zu festigen. Space42 steht im Einklang mit den zunehmenden Bemühungen der VAE, die Ziele der nationalen Weltraumstrategie 2030 und der KI-Strategie 2031 zu erreichen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Produktion im Land zu fördern und die VAE als wichtigen Akteur in der gesamten Wertschöpfungskette der Raumfahrt zu positionieren. Dieses Engagement stärkt die nationalen Kapazitäten und die Bemühungen, neue Generationen von Raumfahrt- und KI-Ingenieuren und -Experten in einem dynamischen und sich schnell verändernden Sektor zu fördern.

ÜBER SPACE42

Space42 (ADX: SPACE42) ist ein in den VAE ansässiges KI-gestütztes Raumfahrtunternehmen, das Satellitenkommunikation, Geodatenanalyse und künstliche Intelligenz kombiniert, um die Erde vom Weltraum aus zu erforschen. Space42 wurde 2024 nach der erfolgreichen Fusion von Bayanat und Yahsat gegründet und ist dank seiner globalen Reichweite in der Lage, die sich schnell entwickelnden Bedürfnisse seiner Kunden in Regierungen, Unternehmen und Kommunen vor Ort zu erfüllen. Space42 besteht aus zwei Unternehmensbereichen: Yahsat Space Services und Bayanat Smart Solutions. Yahsat Space Services konzentriert sich auf den Upstream-Satellitenbetrieb für feste und mobile Satellitenlösungen. Bayanat Smart Solutions integriert die Erfassung und Verarbeitung von Geodaten mit künstlicher Intelligenz, um die Entscheidungsfindung zu unterstützen, das Lagebewusstsein zu verbessern und die operative Effizienz zu steigern. Hauptaktionäre von Space42 sind G42, Mubadala und IHC.

Weitere Informationen unter www.space42.ai. Folgen Sie uns auf X @Space42ai und Instagram @Space42ai.

