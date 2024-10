DJ MÄRKTE USA/Etwas leichter - Quartalszahlenflut macht Kurse

NEW YORK (Dow Jones)--In der Breite tut sich am Dienstag an der Wall Street eher wenig, die Musik spielt bei den Einzelwerten angesichts der in Fahrt kommenden Quartalsberichtssaison. Tendenziell bremsend wirkt der jüngste Anstieg der Marktzinsen, auch wenn dieser sich zunächst zumindest stark verlangsamt hat.

Zur New Yorker Mittagszeit liegt der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent zurück bei 42.882 Punkten. Der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes geben einen Tick mehr nach. Der Markt klopfe die hereinkommenden Unternehmensergebnisse ab, gerade vor dem Hintergrund der sechs Wochen in Folge gestiegenen Aktienindizes, heißt es im Handel.

Am Zinsterminmarkt wird eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im November zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 89 Prozent eingepreist, jüngst waren es aber auch schon fast 100 Prozent gewesen. Hintergrund für die zumindest leicht abebbende Zinssenkungseuphorie sind vor allem immer wieder solide ausfallende US-Konjunkturdaten, die eher gegen weitere Senkungen sprechen. Dazu passt, dass der internationale Währungsfonds seine Prognosen für das US-BIP angehoben hat.

Daneben sorgt die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl für Spekulationen, dass Zinssenkungen schwerer fallen könnten, sollte Donald Trump die Wahl gewinnen und seine Ausgabenpläne umsetzen.

Der Dollar verteidigt seine Gewinne vom Vortag. Das Gold testet das jüngste Rekordhoch an. Nach Einschätzung der Marktexperten von ING ist das Edelmetall als sicherer Hafen gesucht angesichts der Lage im Nahen Osten und mit Blick auf die US-Wahl.

Konjunkturhoffnungen in China nach den diversen Stimuli durch Staat und Notenbank und Befürchtungen von Förderausfällen im Nahen Osten stützen derweil weiter die Ölpreise. Sie steigen um bis zu 2,8 Prozent.

Verizon sehr schwach - GM fast 10 Prozent fester

Größter Verlierer im Dow sind Verizon Communications (-4,5%). Das Telekommunikationsunternehmen hat im dritten Quartal die Umsatzerwartungen verfehlt. Der Kurs von 3M gibt nach Anfangsgewinnen inzwischen minimal nach. Der Mischkonzern ist zuversichtlicher in Bezug auf seine Gewinnprognose, nachdem der Quartalsgewinn um 18 Prozent gestiegen ist.

Auch der Tabakkonzern Philip Morris (+8,3%) liefert mit übertroffenen Erwartungen und einer erhöhten Prognose positive Schlagzeilen. Gleiches gilt für General Motors (+9,9%). Der Automobilkonzern hat die Ergebniserwartungen des Marktes im dritten Quartal übertroffen und außerdem das Ergebnisziel angehoben.

GE Aerospace büßen 8,0 Prozent ein, der Luft-, Raumfahrt- und Wehrtechnikkonzern hat beim Umsatz im Geschäft mit kommerziellen Triebwerken die Erwartungen verfehlt. Durchwachsen sind die Quartalsergebnis von Lockheed Martin ausgefallen. Der Rüstungskonzern wies einen Gewinn über der Marktschätzung aus, der Umsatz verfehlte sie aber. Der Kurs sinkt um 5,4 Prozent.

Der Gesundheitskonzern Danaher (-2,9%) schnitt in der dritten Periode besser als gedacht ab, rechnet aber mit sinkenden Erlösen im Schlussquartal. Schwache Geschäftszahlen hat der Stahlkonzern Nucor (-6,9%) vorgelegt.

Kimberly-Clark fallen um 4,1 Prozent, nachdem die Muttergesellschaft von Verbrauchermarken wie Huggies-Windeln, Kleenex-Taschentüchern und Scott-Toilettenpapier die Gewinnprognosen übertroffen hat, gestützt von Volumen- und Preiserhöhungen. Der Umsatz ging dagegen etwas zurück.

Nike hat seine exklusive Ausrüstungspartnerschaft mit den US-Basketballprofiligen der Männer (NBA) und der Frauen (WNBA) verlängert. Der neue CEO Elliott Hill versucht, das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs zu bringen, nachdem es den stärksten Umsatzrückgang seit dem ersten Schock der Pandemie im Jahr 2020 verzeichnete. Der Kurs zieht ganz leicht an.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 42.881,64 -0,1% -49,96 +13,8% S&P-500 5.838,16 -0,3% -15,82 +22,4% Nasdaq-Comp. 18.505,06 -0,2% -34,95 +23,3% Nasdaq-100 20.302,93 -0,3% -58,54 +20,7% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,06 +2,2 4,03 -36,4 5 Jahre 4,01 +1,8 3,99 1,3 7 Jahre 4,11 +1,3 4,09 13,6 10 Jahre 4,21 +0,9 4,20 33,1 30 Jahre 4,50 0 4,50 53,2 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:45 Uhr Mo, 18:22 % YTD EUR/USD 1,0808 -0,1% 1,0822 1,0820 -2,1% EUR/JPY 163,38 +0,2% 163,33 162,85 +5,0% EUR/CHF 0,9360 -0,1% 0,9365 0,9368 +0,9% EUR/GBP 0,8334 +0,1% 0,8323 0,8333 -3,9% USD/JPY 151,19 +0,3% 150,91 150,52 +7,3% GBP/USD 1,2970 -0,1% 1,3003 1,2982 +1,9% USD/CNH (Offshore) 7,1371 +0,0% 7,1340 7,1376 +0,2% Bitcoin BTC/USD 67.001,50 -1,2% 67.586,35 66.981,70 +53,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,54 70,56 +2,8% +1,98 +2,7% Brent/ICE 76,24 74,29 +2,6% +1,95 +1,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 41,075 40,03 +2,6% +1,05 +8,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.740,29 2.719,70 +0,8% +20,59 +32,9% Silber (Spot) 34,73 33,83 +2,7% +0,90 +46,1% Platin (Spot) 1.029,88 1.007,50 +2,2% +22,38 +3,8% Kupfer-Future 4,37 4,36 +0,3% +0,01 +10,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

