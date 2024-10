Die BASF-Aktie steht erneut unter Druck, da Analysten ihre Erwartungen senken und die wirtschaftlichen Herausforderungen für den Chemiekonzern zunehmen. Schwächere Dividendenperspektiven und Unsicherheiten in der Branche sorgen für Zurückhaltung bei Anlegern.BASF-Aktie unter Druck: Droht eine neue Talfahrt? Die BASF-Aktie hat in den letzten Wochen deutlich an Schwung verloren. Analysten sind zunehmend skeptisch, was die Aussichten für den ...

