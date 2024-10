Eine Studie des International Council on Clean Transportation (ICCT) hat sich mit der Frage beschäftigt, wie Deutschland seine Klimaziele im Verkehrssektor bis 2030 noch erreichen kann. Eine zentrale Rolle spielt eine Abwrackprämie, durch die acht Millionen Verbrennerfahrzeuge verschrottet werden sollen. Extremwetterlagen wie etwa die zuletzt sehr heftigen Hurrikane in der Karibik und den USA zeigen deutlich, dass wir mitten in der Klimakrise leben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...