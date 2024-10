NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius nach einem Treffen mit dem Vorstandsvorsitzenden auf "Hold" mit einem Kursziel von 243 Euro belassen. Der Labor- und Pharmazulieferer scheine zuversichtlich zu sein, mittelfristig ein zweistelliges Wachstum zu erzielen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei das Management der Ansicht, dass der Abbau von Lagerbeständen weitgehend abgeschlossen sei, da die Kunden zu den Sicherheitsbeständen von vor der Corona-Pandemie zurückkehrten. Allerdings seien die Aussichten für das China-Geschäft ungewiss./la/he



