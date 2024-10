NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Alles in allem habe der Online-Broker ordentlich abgeschnitten, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Kundenwachstum sei gut und die für die Gewinnung eines neuen Kunden aufzuwendenden Kosten seien gesunken. Die unter den Erwartungen liegende Profitabilität infolge geringerer Zinserträge und einer gedämpften Handelsaktivität in den Sommermonaten belaste jedoch den Ertrag des Unternehmens./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2024 / 14:18 / ET





ISIN: DE000FTG1111

