PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Brics-Gipfel in Russland:

"Die Harmonieshow in Kasan kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die dort versammelten Staaten noch lange kein Block sind. Sie mögen partielle Interessenüberschneidungen haben, ein gemeinsames Fundament, eine verbindende Rechts- und Werteordnung oder eine positive Erzählung haben sie nicht. Dass sie sich untereinander dennoch so wohlfühlen, liegt daran, dass sie in diesem Kreis niemand mit dem erhobenen Zeigefinger, mit Klimazöllen oder Entwaldungsverordnungen malträtiert. Die Europäer wollen ihre Wertvorstellungen auf den globalen Süden übertragen. Damit stärken sie die Brics. Würden sie vom moralischen Ross steigen, wären Russland und China als Partner weniger attraktiv."/yyzz/DP/he