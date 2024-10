Berlin - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat sich skeptisch über mögliche Regierungsbündnisse seiner Partei mit dem BSW von Sahra Wagenknecht geäußert.



"Die CDU lässt sich von einer Frau Wagenknecht nicht am Nasenring durch die Manege führen", sagte er der "Bild" (Mittwochsausgabe). "Unsere Grundüberzeugungen sind unverrückbar. Dazu gehören auch die Stationierung der Mittelstreckenraketen sowie die Unterstützung für die Ukraine."



Linnemann bekräftigte: "Beide Punkte sind für uns nicht verhandelbar. Frau Wagenknechts Einlassungen zeigen sehr deutlich, dass ihr die Menschen in Thüringen und auch Sachsen vollkommen egal sind. Wir werden unsere Seele nicht verkaufen, nur um an die Macht zu kommen. Frau Wagenknecht geht es doch nur um sich selbst."

