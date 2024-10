Essen (ots) -- Franchisesysteme erleichtern Start in die Selbständigkeit- Businessmodell vermittelt Orientierung, Hilfe und Unterstützung- Promedica Gruppe bietet Partnermodell in der Betreuungswirtschaft an"Auch wenn ich bereits Erfahrungen aus einer Selbständigkeit und auch aus dem Franchisebereich mit in mein neues Business einbringen konnte, haben mir die intensive Unterstützung und Begleitung bei der Einarbeitung in eine neue Branche doch sehr den erfolgreichen Start erleichtert", ist sich Ilona Engelmann, Promedica Partnerin für Leipzig und Umland, ganz sicher. Und damit befindet sie sich mit den anderen 147.000 deutschen Franchisenehmerinnen und Franchisenehmern in guter Gesellschaft. Der Weg in die Selbständigkeit, über eines der gut 900 Franchisesysteme, ist über die Jahre hinweg immer populärer geworden. Diesen Trend unterstreicht auch die Franchise Expo Germany 2024, die als größte und internationale Fachmesse vom 7. bis 9. November auf dem Frankfurter Messegelände ihre Tore öffnen wird.Franchisesysteme bieten Existenzgründern die Möglichkeit, ein bereits erfolgreich erprobtes Konzept zu übernehmen und auszubauen. Dazu gehören die Nutzung eines weitgehend bekannten und eingeführten Markennamens, die Unterstützung beim Aufbau des Vertriebsgebiets, sowie die Begleitung bei der Betriebsführung und in allen Fragen des strategischen Marketings."Im Frühjahr 2023 gestartet, bin ich heute recht stolz schon viele Ziele erreicht zu haben. Ich wollte ein Business mit Sinn und Ethik aufbauen. Darüber war ich mir ganz sicher. Die Branche der Betreuungsdienstleistungen in häuslicher Gemeinschaft, langläufig auch 24-Stunden- Pflege genannt, wächst kontinuierlich und bietet nicht nur ein solides Geschäftsmodell für selbständige Unternehmer, sondern erfüllt auch einen wichtigen sozialen Dienst innerhalb der Gemeinschaft. Ich bin nah an den Menschen und ihren Sorgen im Alter. Das hat mir von Anbeginn am Promedica Franchisesystem besonders gut gefallen. Heute fühle ich mich im Bereich der dienstleistenden Sozialwirtschaft angekommen und in meiner sächsischen Region gut vernetzt.Über die Promedica24 Gruppe:Als europäischer Marktführer in der Betreuung hilfebedürftiger Menschen in häuslicher Gemeinschaft, erbringt die Promedica24 Gruppe mit über 5.800 Alltagsbetreuenden alle Leistungen aus einer Hand: von der Personalgewinnung in den eigenen Regionalbüros in Polen, Bulgarien, der Slowakei und Rumänien, über die Sprachausbildung und Schulungsmaßnahmen der Promedica24 Akademie, die Planung der Einsätze, die Anreise mit der firmeneigenen Busflotte, bis hin zu einer intensiven persönlichen Betreuung vor Ort. Als Komplettanbieter erfüllt die Promedica24 Gruppe seit 20 Jahren alle erforderlichen Aufgaben zur häuslichen Betreuung von Seniorinnen und Senioren, um den Verbleib in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen und pflegende Angehörige zu entlasten. Mehr als 56.600 Familien aus Deutschland nutzten seit 2005 die Vorteile der häuslichen Rundum-Betreuung. Die Betreuungsleistungen sind durch umfassende Qualitätsstandards sorgfältig abgesichert. Flächendeckend sorgen regionale Partner für den reibungslosen Ablauf. Die Promedica24 Gruppe garantiert hundertprozentige Rechtssicherheit, feste Arbeitsverhältnisse, die uneingeschränkte Legalität der Beschäftigung, sowie die Einhaltung sozialrechtlicher Standards.www.promedica24.dePressekontakt:Steffen Ritterfokus > p Die Kommunikationsagentur für die PflegewirtschaftFriedrichstraße 6810117 Berlin-MitteM +49 160 15 31 796ritter@fokus-p.dewww.fokus-p.deOriginal-Content von: PROMEDICA PLUS Franchise GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117757/5892886