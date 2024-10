HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wirkstoffforscher Evotec und der US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb erweitern ihre Kooperation im Bereich Proteinabbau. Wissenschaftliche Erfolge würden den Ausbau der Pipeline sogenannter Molecular Glue Degrader in Bereichen außerhalb der Onkologie vorantreiben und hätten eine Zahlung von 50 Millionen US-Dollar (46,2 Mio Euro) an Evotec ausgelöst, teilte das Hamburger Unternehmen am Mittwoch mit. Evotec und Bristol Myers Squibb begannen ihre strategische Partnerschaft im Bereich Proteinabbau im Jahr 2018 und weiteten sie 2022 aus./mis/jha/