Wiesbaden - Der Dienstleistungssektor in Deutschland hat im Juli 2024 kalender- und saisonbereinigt real 1,1 Prozent und nominal 0,8 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet als im Juni.



Verglichen mit dem Vorjahresmonat Juli 2023 verzeichneten die kalender- und saisonbereinigten Umsätze einen realen Rückgang von 0,8 Prozent und einen nominalen Anstieg von 2,7 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Mittwoch mit.



Den größten realen Umsatzzuwachs gegenüber dem Vormonat verbuchte das Grundstücks- und Wohnungswesen mit einem Plus von 3,9 Prozent, gefolgt vom Bereich Verkehr und Lagerei sowie dem Bereich sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen mit einem Plus von jeweils 1,5 Prozent. Im Bereich freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen stiegen die realen Umsätze um 1,3 Prozent, wohingegen sie im Bereich Information und Kommunikation um 0,5 Prozent gegenüber Juni 2024 sanken.

