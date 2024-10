Emittent / Herausgeber: Pareto Securities AS / Schlagwort(e): Anleihe/Studie

Pareto Securities stärkt seine Position in einem prosperierenden Nordic High-Yield Markt



23.10.2024 / 09:00 CET/CEST

Frankfurt, 23. Oktober 2024. Pareto Securities, eine führende Investmentbank mit umfassender Expertise im nordischen und deutschen Mittelstand, meldet für das dritte Quartal 2024 ein starkes Wachstum im Nordic High-Yield (HY) Markt. Der Markt verzeichnete weiterhin eine hohe Aktivität, mit einem Gesamtemissionsvolumen von 3,4 Milliarden Euro im dritten Quartal, was die beeindruckende Jahresgesamtbilanz auf 13,0 Milliarden Euro anhebt. Zudem setzte sich die Internationalisierung des Marktes auch in diesem Quartal fort. Pareto Securities Frankfurt hat deutschen Unternehmen durch neun Transaktionen im Bereich Nordic HY den Zugang zu Fremdkapital über die Kapitalmärkte ermöglicht. Der Nordic HY Markt zeigte im dritten Quartal 2024 eine anhaltend starke Entwicklung, mit einem Emissionsvolumen von 3,4 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 88 % im Vergleich zum dritten Quartal 2023 und macht es zum zweitstärksten dritten Quartal seit 2018. Mit einem bisherigen Jahresvolumen von 13,0 Milliarden Euro ist der Markt auf Kurs, ein Rekordjahr zu verzeichnen - getrieben von einer anhaltend hohen Nachfrage und vorteilhaften Marktbedingungen. Dieses Wachstum unterstreicht die Attraktivität des Marktes und das zunehmende Interesse internationaler Emittenten, darunter auch deutscher Unternehmen. Der Beitrag deutscher Emittenten allein belief sich bis zum dritten Quartal auf 0,7 Milliarden Euro - ein deutlicher Hinweis auf eine umfassendere Marktverlagerung zu mehr nicht-nordischen Emittenten, die das Nordic HY Format für ihre Finanzierung nutzen. Das Transaktionsvolumen mit Beteiligung deutscher Unternehmen übertrifft damit bereits das Niveau von 2023, und untermauerte den starken Trend, der maßgeblich durch Pareto Securities gefördert wird. Zu den erwähnenswerten deutschen Transaktionen im dritten Quartal zählt die erste Anleiheemission der The Platform Group mit einem Volumen von 30 Millionen Euro. Zudem arrangierte Pareto Securities die Akquisitionsfinanzierung von Waterland Private Equity für die LifeFit Group in Höhe von 140 Millionen Euro und platzierte für Mutares eine neue Anleihe in Höhe von 135 Millionen Euro. Mit einem Marktanteil von 29% im Jahr 2024 hat Pareto Securities seine Marktführerschaft behauptet und sowohl nordische als auch internationale Kunden dabei unterstützt, das wachsende Interesse der Investoren am Nordic Bond Format zu nutzen. Bei in Euro denominierten nordischen Hochzinsanleihen und von Private-Equity-Gesellschaften unterstützten nordischen HY-Transaktionen lag der Marktanteil sogar bei 46% bzw. 41%. Christian Czaya, CEO von Pareto Securities Germany, sieht darin eine entscheidende Veränderung für deutsche mittelständische Unternehmen: "Die anhaltende Stärke des nordischen HY Bond Marktes eröffnet deutschen Emittenten einzigartige Möglichkeiten. Es geht nicht nur um einen neuen Zugang zu Kapital, sondern darum, eine dynamische und verlässliche Finanzierungsquelle für eine Vielzahl von Unternehmen zu erschließen." Zum Newsletter zum Markt für Nordic HY Bonds gelangen Sie über diesen Link . Über Pareto Securities Die 1986 gegründete Pareto Securities hat ihren Hauptsitz in Norwegen sowie Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Schweden, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien. Pareto Securities verfügt über eine führende Position auf den nordischen Finanzmärkten und eine starke internationale Präsenz. Pareto Securities bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter die Vermittlung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Eigenkapital-, Fremdkapital- und Projektfinanzierungen sowie Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen sowie Umstrukturierungen. Contact: Pareto Securities AS Frankfurt Branch Gräfstr. 97 60487 Frankfurt Tel.: +49 (69) 58997-0 E-Mail: info@paretosec.com http://www.paretosec.com





