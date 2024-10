Berlin (ots) -- Relevanteste Wachstumstreiber sind die Audio- und Video-Streaming-Angebote- Rundfunkreform, Level-Playing-Field und der Verzicht auf regulatorische Zusatzbelastungen maßgeblich für die weitere MarktentwicklungLaut der jährlichen Herbstprognose des VAUNET - Verband Privater Medien werden die Gesamtumsätze der Audio- und audiovisuellen Medien in Deutschland im laufenden Gesamtjahr 2024 voraussichtlich um 4,3 Prozent auf insgesamt 16,0 Milliarden Euro steigen (2023: 15,3 Mrd. Euro). Relevanteste Wachstumstreiber sind die Abo- und Werbeerlöse im Audio- und Video-Streaming-Segment, für Radiowerbung und Teleshopping werden zumindest einstellige prozentuale Umsatzzuwächse prognostiziert, die Abo- und Werbeerlöse im Fernsehen werden voraussichtlich etwa auf Vorjahresniveau liegen. Dies ergibt sich aus der heute vom VAUNET in Berlin vorgestellten Umsatzstatistik 2023 sowie -prognose 2024 zum Audio- und audiovisuellen Medienmarkt in Deutschland.Frank Giersberg, Geschäftsführer des VAUNET: "Wir freuen uns über die positive Entwicklung im Gesamtmarkt, die angesichts der schwierigen politischen und konjunkturellen Rahmenbedingungen keine Selbstverständlichkeit ist. Trotz einiger Unsicherheiten erwarten wir eine weiter steigende Nachfrage nach hochwertigen Audio- und audiovisuellen Medien und weiteres Wachstum. Ungleiche Wettbewerbsbedingungen sind dabei zunehmend limitierender Faktor für private Medienunternehmen in Deutschland."Claus Grewenig, Vorstandsvorsitzender des VAUNET und Chief Corporate Affairs Officer RTL Deutschland: "Der Markt wächst mit einer steigenden Zahl von Anbietern und Angeboten. Diese Ausdifferenzierung erhöht den Wettbewerb innerhalb der Branche, verstärkt aber vor allem den Druck im Wettbewerb mit den ungleich regulierten globalen Big-Tech-Playern und einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit mehr als 9 Mrd. Euro Beitragseinnahmen. Die Politik hat es in der Hand, unseren Markt nicht mit weiteren externen Belastungen zu dämpfen, sondern mit einem effektiven Vollzug der europäischen Plattformregeln des DSA und DMA sowie mit dem Reformstaatsvertrag zu ARD und ZDF in diesem Herbst die richtigen Weichen zu stellen."Prognose kumulierte Werbeumsätze 2024Laut der VAUNET-Herbstprognose werden die Audio- und audiovisuellen Werbeumsätze in Deutschland im Gesamtjahr 2024 um ca. 4,6 Prozent steigen und insgesamt voraussichtlich 6,2 Milliarden Euro betragen (2023: 5,9 Mrd. Euro).Werbeumsätze im Radio und Audiostreaming 2024Für das Segment Audiowerbung prognostiziert der VAUNET für das Gesamtjahr 2024 einen Anstieg der Netto-Umsätze von 3,1 Prozent auf rund 831 Millionen Euro (2023: 806 Mio. Euro). Dabei wird für die Radiowerbung mit einem Umsatzwachstum von 2 Prozent auf rund 713 Millionen Euro (2023: 699 Mio. Euro) und für den Bereich Streaming-Audiowerbung mit einem zweistelligen Umsatzzuwachs in Höhe von 10 Prozent auf 118 Millionen Euro gerechnet (2023: 107 Mio. Euro).Werbeumsätze im Fernsehen und Videostreaming 2024Für das Gesamtjahr rechnet der VAUNET für das Segment Bewegtbild insgesamt mit einem Anstieg der Netto-Werbeumsätze von 4,8 Prozent auf rund 5,3 Milliarden Euro (2023: 5,1 Mrd. Euro). Dabei wird für die Fernsehwerbung mit einer stabilen Entwicklung auf Vorjahresniveau in Höhe von 3,6 Milliarden Euro gerechnet, während der Verband für den Bereich der Streaming-Videowerbung erneut ein zweistelliges Wachstum von 17 Prozent auf rund 1,7 Milliarden Euro erwartet (2023: 1,4 Mrd. Euro).Umsätze aus Pay-Angeboten und Teleshopping 2024Laut VAUNET-Prognose werden die Umsätze mit Bezahlinhalten im laufenden Jahr 2024 voraussichtlich um 5,0 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro steigen (2023: 7,2 Mrd. Euro). Für das Segment Pay-TV wird mit einer stabilen Entwicklung auf Vorjahresniveau in Höhe von 2,2 Milliarden Euro gerechnet. Das Segment Paid-Video-on-Demand wächst hingegen weiter zweistellig um 10 Prozent auf rund 3,4 Milliarden Euro (2023: 3,1 Mrd. Euro) und die Erlöse aus Paid Audio um 5 Prozent auf rund 1,9 Milliarden Euro (2023: 1,8 Mrd. Euro). Für den Bereich Teleshopping wird mit einem leichten Umsatzwachstum von 1 Prozent auf rund 2,3 Milliarden Euro gerechnet (2023: 2,3 Mrd. Euro).Download:Link zur Pressemitteilung sowie zum Download der VAUNET-Publikation "Umsätze Audio- und audiovisueller Medien in Deutschland 2023-2024" (https://ots.de/D91pNI)Über VAUNET:VAUNET ist der Spitzenverband der privaten Audio- und audiovisuellen Medien in Deutschland. Zu den vielfältigen Geschäftsfeldern der rund 160 Mitglieder gehören TV-, Radio-, Web- und Streamingangebote. Die Verbandsarbeit richtet sich an der konvergenten Entwicklung der Märkte für audiovisuelle Medien aus und gestaltet auf nationaler wie europäischer Ebene die Rahmenbedingungen aktiv mit. 