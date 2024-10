FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem schwachen Start in die Börsenwoche ist auch am Mittwoch für die Optimisten am Markt zunächst nicht viel zu holen gewesen. In den ersten Handelsminuten trat der Dax mit 19.424 Zählern auf der Stelle. Für den Leitindex bleibt die runde Marke von 20.000 Punkten somit in Reichweite. Der Rekord aus der Vorwoche steht bei knapp 19.675 Punkten. Deutlichere Kursverluste gab es zur Wochenmitte für die Deutsche Bank nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen für das dritte Quartal.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel legte am Mittwochvormittag um 0,2 Prozent auf 27.145 Punkte leicht zu. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Euroregion bewegte sich derweil kaum von der Stelle./bek/mis

DE0005140008, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145