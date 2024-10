Esslingen am Neckar (ots) -Deutschlands Industrie steckt in einer strukturellen Krise. Externe Restrukturierungsexperten auf C-Level-Ebene sind daher in den mittelständischen Unternehmen aktuell stark gefragt - besonders im Maschinen- und Anlagenbau sowie der Automotive-Branche. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie Interim Agenda 2024. Befragt wurden von der auf Restrukturierung spezialisierten Unternehmensberatung Meritus Business Advisors 144 Interim Manager.85 Prozent der befragten Interim Manager haben Erfahrungen auf C-Level-Ebene. Mehr als jeder Zweite ist dabei im Produktionsbereich tätig. Gerade hier sind Sanierer besonders gefordert, nicht zuletzt, da die Produktion im verarbeitenden Gewerbe seit ihrem Höchststand im Jahr 2017 um 15 Prozent gesunken ist und die Auftragseingänge weiter zurückgehen. Inzwischen liegt die reale Industrieproduktion in Deutschland nur noch auf dem Niveau vom Frühjahr 2010.Banken verlangen immer häufiger den Einsatz externer Sanierungsexperten"Diese Entwicklung beunruhigt auch die Banken, wie unsere Erfahrungen zeigen", sagt Nicole Zimmermann, Partnerin bei Meritus. Zinsgünstige Kredite laufen aus, und Geld geben die Institute immer häufiger nur noch verbunden mit hohen Sanierungsauflagen und dem Einsatz externer Experten."Zwischen einem halben und anderthalb Jahren sind die Sanierungsfachleute meist in den Unternehmen. Sie werden dabei von den Firmen zunehmend auch in den Niederlassungen deutscher Unternehmen in aller Welt eingesetzt. Je höher die Position der externen Experten im Unternehmen, desto höher sind die Auslastung und die Tagessätze. So haben 67 Prozent der Befragten mit Tagessätzen von mehr als 2.000 Euro in diesem Jahr ihre Honorare weiter erhöht. Anders sieht es dagegen bei den Managern auf Fachlevelebene aus, die mit einer geringeren Auslastung und teilweise auch mit sinkenden Tagessätzen zu kämpfen haben. "An den Zahlen zeigt sich: Die Interim Welt spaltet sich in die immer besser verdienenden Top-Führungskräfte auf der einen und die weniger gefragten Spezialisten der mittleren Managementebene auf der anderen Seite", erklärt Meritus-Partnerin Zimmermann.Restrukturierung und Reorganisation sind am stärksten gefragtMit 82 Prozent arbeiten die meisten Interim Manager in der operativen Restrukturierung. Es folgen Reorganisation (78 Prozent), Change Management (76 Prozent) und Prozessoptimierung (75 Prozent). "Die Aufgabe externer Experten besteht also vorrangig darin, schnell den Turnaround zu schaffen und das Unternehmen wieder auf die Erfolgsspur zu bringen. Mit strategischen Aufgaben wie der Transformation der Geschäftsmodelle oder Digitalisierung und Integration neuer Technologien werden sie dagegen seltener beauftragt, obwohl der Bedarf in vielen Unternehmen hier genauso groß ist", so Nicole Zimmermann.Führungskräfte von außen für die Restrukturierung zu holen, ist weder für die Interim Manager noch für die Unternehmen ein Selbstgänger und Erfolgsgarant. Die auf Zeit engagierten Experten müssen über ein breites Set an Skills verfügen, wie die Meritus-Studie zeigt. Kommunikationsfähigkeit, Umsetzungsstärke und ganzheitliches Denken sind dabei besonders gefragt.Über die StudieFür die MERITUS Interim Agenda wurden im August/September 2024 144 Interim Manager befragt, um ein Stimmungsbild zur aktuellen Situation darzustellen. Befragt wurden dabei Interim Manager, die schwerpunktmäßig in der Ergebnisverbesserung und Restrukturierung tätig sind. Ziel ist es ein Stimmungsbild über die aktuelle Situation der Interim Manager zu erhalten und die Entwicklung in der Wirtschaft im jeweiligen Vorjahresvergleich darzustellen. Die Studie steht hier zum kostenlosen Download (https://meritus-advisors.de/wp-content/uploads/2024/10/241007_MERITUS-Interim-Agenda-2024_Final.pdf) zur Verfügung.Über die Unternehmensberatung MERITUS Business Advisors GmbHDie Meritus Business Advisors GmbH ist eine auf Restrukturierung und Ergebnisverbesserung spezialisierte Unternehmensberatung. Die Berater und Interim Manager zeigen Unternehmen den Weg aus der Krise, vom Konzept bis zur Umsetzung. Durch strategische Neuausrichtung, operative und finanzwirtschaftliche Optimierungen erzielt die Unternehmensberatung messbare Ergebnisverbesserungen. Zielgruppe der Beratung sind mittelständische und familiengeführte Unternehmen. Meritus Business Advisors GmbH zählt laut der Zeitschrift "Brand Eins" seit vielen Jahren zu den besten Beratern Deutschlands und hat diese Auszeichnung auch 2024 wieder erhalten.Ansprechpartner für Rückfragen:Nicole Zimmermann, +49 - 711 - 933 445 - 0n.zimmermann@meritus-advisors.deOriginal-Content von: MERITUS Business Advisors, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146631/5892989