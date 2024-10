Kann der DAX am Mittwoch nach oben ausbrechen oder droht dem deutschen Leitindex jetzt ein Rücksetzer? Das beschäftigt Anleger aktuell. Außerdem im Fokus der Börse: Die Aktien der Deutschen Börse und von Atoss Software. Nach einem schwachen Start in die Börsenwoche ist auch am Mittwoch für die Optimisten am Markt zunächst nicht viel zu holen gewesen. In den ersten Handelsminuten trat der DAX mit 19.424 Zählern auf der Stelle. Für den Leitindex bleibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...