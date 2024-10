FRANKFURT (dpa-AFX) - Der US-Konzern Texas Instruments sorgt am Mittwochmorgen für gute Stimmung im europäischen Chipsektor. Vor allem die Titel von Infineon zogen um vier Prozent an, mit STMicroelectronics im Schlepptau. Die Titel der Franzosen bewegten sich in Paris mit etwa drei Prozent im Plus.

Texas Instruments hatte am Vorabend nach US-Börsenschluss Zahlen vorgelegt, die gut ankamen. Übertroffene Erwartungen im dritten Quartal überschatteten bei dem US-Unternehmen einen eher enttäuschenden Ausblick, hieß es. Entsprechend wurden die Aktien im nachbörslichen New Yorker Handel mit fast vier Prozent im Plus gehandelt.

Bei Infineon und STMicro kommt es nun offenbar gut an, dass ein Analyst die Geschäfte von Texas mit der Automobilindustrie lobte. Diese sind auch für die Europäer ein ganz wichtiges Erfolgskriterium. Blayne Curtis von Jefferies lobte unter anderem die Stärke mit Autokunden vor allem in China. Insofern sei der grundlegende Geschäftstrend bei Texas "tatsächlich viel besser als gedacht"./tih/jha/

DE0006231004, NL0000226223, US8825081040