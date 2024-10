Baden-Baden (ots) -Krimi-Game um einen Mordfall im Gefängnis / Start nach der Ausstrahlung des Ludwigshafener "Tatort - Dein gutes Recht"Wer ab dem kommenden Sonntag, 27.10., die zweite Ausgabe des Tatort-Games startet, ermittelt gemeinsam mit Lena Odenthal und Johanna Stern an der Aufklärung eines Mordfalls im Frauengefängnis. Im Chat mit den Kommissarinnen werden dafür Spuren gesammelt, Rätsel geknackt und Vernehmungen interpretiert. Zum Beispiel die mit der Figur Elias Friedle, der vom Youtuber und Tiktok-Star Stroppo verkörpert wird. Wie überzeugend er seine Verwicklung abstreitet und ob er am Ende nicht doch schuldig ist, wird herausfinden, wer sich auf die Tätersuche per Messenger-Dialog einlässt. Gastauftritte gibt es außerdem für den DJ David Puentez und Comedian Dominic Jozwiak.Im Chat mit Lena Odenthal und Johanna SternDie Story des zweiten Tatort-Games schließt an den neuesten Fall aus Ludwigshafen an im "Tatort - Dein gutes Recht" an, funktioniert aber unabhängig davon. Mit einem Blackout im Frauengefängnis geht es los: Eine männliche Leiche liegt in der Gefängnisküche, Lena Odenthal und Johanna Stern können Hilfe bei der Aufklärung gebrauchen. Das Spiel startet direkt in den Messenger-Dialog mit den beiden Ludwigshafener Kommissarinnen, die Spieler:innen werden aufgefordert, Indizien zu untersuchen, Passwörter zu knacken, Fotos zu interpretieren und Verdächtige zu verhören. Im Game werden zwei spannende Frauenfiguren aus dem TV-Tatort weitererzählt, deren persönliche Geschichte nun in Verbindung mit dem Mord in der JVA zu stehen scheint. Immer neue Informationen werden per Chat abgerufen und müssen bewertet werden. Dabei basiert das Spiel auf einem KI-getriebenen Chatbot, der den Dialog via Messenger steuert. Das Tatort-Game ist browserbasiert und kann auf allen Geräten aufgerufen und kostenfrei gespielt werden. Ebenso wie das erste chatbasierte Krimi-Game bietet es ein Spielerlebnis für alle, die gern knackige Rätsel lösen, Tatort- genauso wie Rätselfans. Veröffentlicht wird das Spiel am Sonntag, 27. Oktober unter tatortgame.de. Dort kann man sich bereits zum Newsletter anmelden und natürlich auch weiterhin ins erste Tatort-Game einsteigen. Spieldauer ist ca. zwei Stunden. Ab 27.10. unter tatortgame.de.Das TeamVor Kamera und Mikrofon waren Ulrike Folkerts, Lisa Bitter, Emma Nova und Samia Chancrin, Lena Drieschner, Davina Chanel Fox, Johannes Scheidweiler und Kailas Mahadevan im Einsatz. Für das Tatort-Game 2 arbeiteten wieder das X Lab des SWR und die Tatort-Redaktion zusammen. Die Leitung haben Innovation Manager Jasmin Käßer und Daniel Stolz, Redaktion Tatort liegt bei Nils Reinhardt. Die Firma Respeak entwickelte unter der Leitung von Tim Rietz den Chatbot, auf dem das Spiel basiert. Das Team wurde ergänzt durch die SWR/BR-Tochter pub, die sich um Produktion und Projektmanagement kümmerte, Projektverantwortliche ist Jolyne Gollmitzer. Das Drehbuch zum Tatort-Game 2 schrieb Katja Röder.SWR Tatort-Game 2: Veröffentlichung am Sonntag, 27.10.2024 unter www.tatortgame.de.Informationen: http://swr.li/tatort-game-2-des-swrFotos: ARD-foto.deNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt NewsletterPressekontakt: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5893061