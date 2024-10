Neckarsulm (ots) -- Lidl wird Frische- und Wasser-Partner sowie Namensgeber des "Final4"-Turniers um den DHB-Pokal.- PreZero bringt seine Expertise in den Bereichen Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung und Waste Management in die Kooperation ein.- Schwarz Digits fördert die digitale Souveränität und Cybersicherheit der Liga.Die Unternehmen der Schwarz Gruppe gehen ab 2025 eine langfristige strategische Partnerschaft mit der Handball-Bundesliga der Männer (HBL) ein. Die Zusammenarbeit deckt verschiedene Bereiche wie gesunde und bewusste Ernährung, digitale Souveränität, Cyber Security, Cloud Services sowie Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit ab. Durch gemeinsam gestaltete neue Standards in der digitalen Infrastruktur sowie im Waste Management der Liga zahlt die Partnerschaft auf die Schwerpunkte Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit ein."Die Unternehmen der Schwarz Gruppe bilden ein einzigartiges Ökosystem und schaffen vielfältige Synergien für den Sport. Damit verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz - weg vom reinen Sponsoring, hin zu langfristig angelegten Sportpartnerschaften. Wir wollen auch bei der HBL, der stärksten Handball-Liga der Welt, mit Inhalten überzeugen und echte Impulse setzen", erläutert Marc Hohenberg, Geschäftsführer Sportmarketing in der Schwarz Gruppe."Wir sind sehr stolz darauf, dass sich Lidl, PreZero und Schwarz Digits klar zu unserer Bundesliga bekennen und damit ihr Sponsoring im Handballsport deutlich stärken und ausbauen. Dies ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass der professionelle Handball nicht nur bei einer der international führenden Handelsgruppen, sondern auch im Sportmarketing generell weiter an Bedeutung gewinnt. Fest steht, dass die Werte und die nachhaltige Ausrichtung der Unternehmen der Schwarz Gruppe und der DAIKIN HBL sehr gut zusammenpassen, denn auch wir stehen in Deutschland und weit über die Landesgrenzen hinaus für Qualität, Leistung, Wachstum und Kundennähe. Das sind ausgezeichnete Voraussetzungen für eine nachhaltig erfolgreiche Partnerschaft. Ganz besonders freue ich mich auf das 'Lidl Final4' um den DHB-Pokal. Mit diesem Saison-Highlight faszinieren wir ein Millionenpublikum in über 60 Ländern. Mit dem Namensgeber Lidl wollen wir die große Strahlkraft dieses Events nutzen, um den Fans ein einzigartiges Erlebnis zu bieten", betont HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann.Lidl: Perfekter Partner für FrischeAls "Offizieller Frische-Partner" versorgt Lidl die HBL und sämtliche HBL-Events mit Obst und Gemüse. Zudem ist der Frische-Discounter "Offizieller Wasser-Partner" der Handballprofis. Damit unterstreicht Lidl sein Engagement für ausgewogene Ernährung und Bewegung. Gemeinsam mit der HBL hat sich der Lebensmitteleinzelhändler das Ziel gesetzt, Handballfans für einen aktiven und bewussten Lebensstil zu begeistern. Zudem wird das Mineralwasser der Lidl-Eigenmarke "Saskia" durch das Getränkenetzwerk der Schwarz Produktion in Kreislaufflaschen bereitgestellt.Das "Final4"-Turnier um den DHB-Pokal wird im Zuge der Partnerschaft künftig "Lidl Final4" heißen. Dies markiert einen weiteren bedeutenden Schritt in der Zusammenarbeit und stärkt die Präsenz von Lidl als Partner des Handballs. Durch die Kooperation erweitert Lidl sein langjähriges Engagement im Handballsport. Bereits seit 2016 ist Lidl Partner der DHB-Teams der Männer. Seit 2017 engagiert sich die Handelssparte bei Welt- und Europameisterschaften der Männer und seit 2022 bei den Welt- und Europameisterschaften der Frauen.PreZero: Der Kreislauf-ChampionDie Umweltsparte PreZero wird offizieller Kreislaufwirtschafts-Partner der HBL und unterstützt die Transformation des deutschen Handball-Profisports hin zu mehr Abfallvermeidung und Ressourcenschonung sowie einem effizienteren Wertstoff-Management. Handball-Sportstätten sind ein idealer Ort, um nachhaltige Visionen aktiv anzupacken, gemeinsam umzusetzen und die Gesellschaft für die Themen Abfalltrennung und Recycling zu sensibilisieren. Ein besonderes Aushängeschild bei der Umsetzung nachhaltiger Sportgroßveranstaltungen soll dabei das Saison-Highlight "Lidl Final4" werden. Im Rahmen der Partnerschaft werden unter anderem gemeinsame Rahmenbedingungen für die kontinuierliche Senkung von Restabfallquoten geschaffen.Schwarz Digits: Stabiler Block für digitale SouveränitätSchwarz Digits wird mit XM Cyber "Offizieller Cyber Security Partner" und mit STACKIT "Offizieller Cloud Service Partner" der HBL. Die Sparte trägt mit ihren digitalen Produkten und Lösungen, die den hohen deutschen Datenschutzstandards entsprechen, zur digitalen Souveränität der Liga bei. Services von STACKIT und XM Cyber kommen bei Events der HBL sowie in der Geschäftsstelle zum Einsatz. Als IT- und Digitalpartner der HBL wird Schwarz Digits zudem künftig gemeinsame Digitalisierungsprojekte in den Bereichen Kommunikation, Daten- und Cybersicherheit entwickeln.Über die Schwarz GruppeDie Schwarz Gruppe ist eine international führende Handelsgruppe mit rund 13.900 Filialen und 575.000 Mitarbeitern in 32 Ländern. Im Geschäftsjahr 2023 erwirtschafteten die Unternehmen der Schwarz Gruppe einen Gesamtumsatz von 167,2 Milliarden Euro. Mit ihrem einzigartigen Ökosystem decken sie den gesamten Wertschöpfungskreis ab: Von der Produktion über den Handel bis hin zu Recycling und Digitalisierung. Sie schaffen Lösungen, die das Leben von Milliarden Menschen heute und in Zukunft nachhaltiger, gesünder und sicherer machen - sie handeln voraus.Lidl und Kaufland bilden die Säulen im Lebensmitteleinzelhandel und sind ein fester Bestandteil im Alltag von 7,2 Milliarden Kunden. Viele Eigenmarkenprodukte und nachhaltige Verpackungen in deren Regalen kommen direkt von der Schwarz Produktion. Der Umweltdienstleister PreZero fördert mit seinem Wertstoffmanagement eine funktionierende Kreislaufwirtschaft und investiert so in eine saubere Zukunft. Schwarz Digits bietet als IT- und Digitalsparte überzeugende digitale Produkte und Services an, die den hohen deutschen Datenschutzstandards entsprechen und garantiert so größtmögliche digitale Souveränität. Als partnerschaftliche Dienstleister unterstützen Schwarz Corporate Solutions die Unternehmen der Schwarz Gruppe bei allen Themen über Verwaltung, Personal bis hin zu operativen Tätigkeiten.Weitere InformationenWeitere Informationen finden Sie unter www.gruppe.schwarz.Über die Handball-Bundesliga GmbH (HBL):Die Handball-Bundesliga GmbH ist für die Organisation, Lizenzierung und Vermarktung der 1. und 2. Bundesliga zuständig. Sie nimmt die Spielansetzungen vor und wickelt die organisatorische Seite von Spielertransfers ab. Zusätzlich zu den 612 Saisonbegegnungen verantwortet die HBL den Handball Super Cup und sämtliche Pokal-Spielansetzungen, inklusive der Durchführung des Final4-Tunriers um den DHB Pokal, dass ab dem kommenden Jahr Lidl Final4 heißen wird. Die HBL ist zudem für die zentrale Vermarktung der Namensrechte sowie der Medienrechte im In- und Ausland verantwortlich. Durch die Medienpartnerschaft mit der Streamingplattform Dyn Media hat die DAIKIN Handball-Bundesliga eine noch nie dagewesene mediale Präsenz.Weitere InformationenWeitere Informationen finden Sie unter www.daikin-hbl.de.Schwarz Gruppe Pressekontakt:Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KGTelefon +49 7132 30-788600presse@mail.schwarzHBL Pressekontakt:Handball-Bundesliga GmbHTelefon: 02203 989 67-17luecke@daikin-hbl.deOriginal-Content von: Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129569/5893080