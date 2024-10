Köln (ots) -Nach einer erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr wird Deutschlands größter Musikpreis, die 1LIVE Krone, am 5. Dezember wieder in Bielefeld verliehen. In diesem Jahr gibt es einen besonderen Anlass zum Feiern: Die 1LIVE Krone zelebriert ihre 25. Ausgabe.Schiwa Schlei, Leiterin von 1LIVE und COSMO, zeigt sich begeistert von der Rückkehr nach Bielefeld: Wir sind sehr glücklich, nach Bielefeld zurückzukehren und das 25-jährige Jubiläum der 1LIVE Krone im Lokschuppen zu feiern. Diese Veranstaltung ist weit mehr als eine bloße Preisverleihung - sie ist eine lebendige Plattform, auf der wir gemeinsam mit unseren Hörerinnen und Hörern die Vielfalt und Kraft der deutschen Musikszene würdigen. Wir freuen uns darauf, diesen historischen Meilenstein in einem Umfeld zu begehen, das Kreativität und Gemeinschaft in einzigartiger Weise vereint."Ein Vierteljahrhundert 1LIVE KroneDie 1LIVE Krone hat sich in den vergangenen 25 Jahren zum wichtigsten Musikpreis in Deutschland entwickelt. Diese Jubiläumsausgabe bietet nicht nur die perfekte Gelegenheit, auf eine beeindruckende Historie und unvergessliche Momente mit Gewinnerinnen und Gewinnern wie Tokio Hotel, Lena, Kraftklub, Clueso, Ski Aggu, Mark Forster, Sido, Herbert Grönemeyer, Die Toten Hosen, Die Fantastischen Vier, Casper, Joko & Klaas, Jan Delay, Nina Chuba und vielen mehr zurückzublicken, sondern vor allem auch den Blick nach vorne zu richten. Die Krone steht seit jeher für Innovation, Vielfalt und den kontinuierlichen Wandel in der Musiklandschaft - und wird auch in Zukunft die aktuellen Trends und die Künstlerinnen und Künstler von morgen ins Rampenlicht rücken.Musikfans können die Preisverleihung am 5. Dezember 2024 ab 20:15 Uhr live im WDR Fernsehen, im Videostream auf 1live.de und in 1LIVE verfolgen.Weitere Informationen zu den Nominierten der diesjährigen Krone werden am 4. November bekanntgegeben.Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5893079